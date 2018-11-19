Опрос: как вы оцениваете новый облик плацкартных вагонов

Российские железные дороги представили дизайн-концепцию новых плацкартных вагонов. Включить их в состав поездов планируется в ближайшем будущем. Главное из новшеств: встроенные лесенки, столики на верхних полках и шторки — закрываться от соседей. Благодаря последнему изменению, считают в РЖД, «пассажир может почувствовать себя почти столь же комфортно, как в купе».