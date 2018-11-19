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Опрос: как вы оцениваете новый облик плацкартных вагонов

13:12, 19.11.2018 9

Шторки и столик на верхней полке: РЖД показали дизайн-концепцию плацкарта будущего

Опрос: как вы оцениваете новый облик плацкартных вагонов Фото: Марат Гайфуллин

Российские железные дороги представили дизайн-концепцию новых плацкартных вагонов. Включить их в состав поездов планируется в ближайшем будущем. Главное из новшеств: встроенные лесенки, столики на верхних полках и шторки — закрываться от соседей. Благодаря последнему изменению, считают в РЖД, «пассажир может почувствовать себя почти столь же комфортно, как в купе».


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  • РЖД
  • РЖД
  • РЖД
  • РЖД
  • РЖД
  • РЖД
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Интернет-газета «Реальное время»
Общество
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комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 14:17
    а в чем радикальные отличия от того, что сейчас? шторки эти? верхнее место двуспальное?
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  • Анонимно 14:49
    еще бы сидеть стало возможно на верхней полке.
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  • Анонимно 15:06
    Ж/д отмирает с развитием авиации.
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  • Анонимно 15:19
    Плацкарт вообще отменить надо
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    Анонимно 15:37
    Плацкарт вообще отменить надо
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/120646-rzhd-pokazalo-novye-plackartnye-vagony
    Точно, не выгодно для РЖД, мало заплатят за билет ;)))
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  • Анонимно 15:36
    Стеночки уже давно делали у 35-36 мест плацкартных вагонов, чтобы дверь в тамбур у туалета не мешала. Смысл делать стеночку с отверстиями? Частное пространство не создаёт, от шума и налетания на ноги лежащего несущего кружку с кипятком тоже не защитит. Как лесенка тоже не удобно. Занавесочки на фото 3/6 ничего, вот только сколько раз в год их будут стирать? По-хорошему надо выдавать вместе с комплектом постельного белья, но будут ли?
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  • Анонимно 16:17
    4 фото, непонятно это что боковушка? Хотя номер 11-12... длина мала, ширина большая, что это?
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  • Анонимно 17:08
    Шторки - хорошо. Остальное -то же самое. Но интерьер будет со свежей отделкой, а это хорошо. Надеюсь не слишком много денег на это угрохают..
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  • Анонимно 17:54
    А столик наверху, зачем? Чтобы вниз спускаться не смели ? Ничего особенного, а цены подскочат.
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