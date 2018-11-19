Опрос: как вы оцениваете новый облик плацкартных вагонов

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Шторки и столик на верхней полке: РЖД показали дизайн-концепцию плацкарта будущего
Российские железные дороги представили дизайн-концепцию новых плацкартных вагонов. Включить их в состав поездов планируется в ближайшем будущем. Главное из новшеств: встроенные лесенки, столики на верхних полках и шторки — закрываться от соседей. Благодаря последнему изменению, считают в РЖД, «пассажир может почувствовать себя почти столь же комфортно, как в купе».
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/120646-rzhd-pokazalo-novye-plackartnye-vagony
Точно, не выгодно для РЖД, мало заплатят за билет ;)))