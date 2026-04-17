Минюст обновил реестр иноагентов: добавлены пять человек
В перечень включены Андрей Бузин*, Мария Вьюшкова*, Александр Кабанов*, Александр Колосков* и Дмитрий Семенов*
Минюст России обновил реестр иностранных агентов, следует из опубликованных данных ведомства.
Также ведомство признало нежелательными организации: американскую Eurasianet**, нидерландскую «Инициативы следующего уровня»**, швейцарскую «Россия Будущего — Швейцария»**.
Ранее Верховный суд РФ признал движение «Мемориал»*** экстремистской организацией.
Справка
* Признан Минюстом России иностранным агентом.
** Включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
*** Организация признана экстремистской, деятельность является запрещенной на территории РФ.
