Минюст обновил реестр иноагентов: добавлены пять человек

17:16, 17.04.2026

В перечень включены Андрей Бузин*, Мария Вьюшкова*, Александр Кабанов*, Александр Колосков* и Дмитрий Семенов*

Фото: Дарья Пинегина

Минюст России обновил реестр иностранных агентов, следует из опубликованных данных ведомства.

В перечень включены пять человек: Андрей Бузин*, Мария Вьюшкова*, Александр Кабанов*, Александр Колосков* и Дмитрий Семенов*.

Также ведомство признало нежелательными организации: американскую Eurasianet**, нидерландскую «Инициативы следующего уровня»**, швейцарскую «Россия Будущего — Швейцария»**.

Ранее Верховный суд РФ признал движение «Мемориал»*** экстремистской организацией.

Ариана Ранцева
Справка

* Признан Минюстом России иностранным агентом.

** Включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

*** Организация признана экстремистской, деятельность является запрещенной на территории РФ.

