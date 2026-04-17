МИД стран СНГ заявили о готовности содействовать урегулированию

В заявлении по итогам заседания в Москве подчеркнута приверженность Уставу ООН и мирному разрешению конфликтов на Ближнем Востоке

Главы МИД стран СНГ заявили о готовности содействовать урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и выразили соболезнования семьям погибших, говорится в заявлении по итогам очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Москве, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что государства-участники СНГ подтверждают приверженность поддержанию международного мира и безопасности в соответствии с Уставом ООН и общепризнанными нормами международного права. Подчеркивается недопустимость применения силы в нарушение Устава ООН и необходимость урегулирования международных разногласий исключительно мирными средствами — через диалог и взаимное уважение.

Также министры иностранных дел заявили о готовности к содействию в интересах скорейшего урегулирования конфликтов и обеспечения устойчивой безопасности на Ближнем Востоке с учетом законных интересов всех стран региона, с которыми государства СНГ поддерживают дружественные отношения. Отдельно выражены соболезнования семьям погибших.



Ариана Ранцева