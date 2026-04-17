ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon из-за условий

Компании обязали до 15 мая устранить практики, влияющие на выплаты продавцам и вводящие покупателей в заблуждение

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предупреждения маркетплейсам Wildberries и Ozon из-за навязывания невыгодных условий продавцам и введения в заблуждение покупателей. Компании должны устранить нарушения до 15 мая, пишет «Ъ».

По данным ФАС, маркетплейсы увеличили сроки выплат продавцам за реализованные товары, что ухудшает их финансовое положение. Также отмечается, что площадки изменяют тарифы на логистику и возврат уже после приемки товаров на складе, а стоимость перевозки привязывается к цене товара, а не к себестоимости услуги. Это, как подчеркнули в ведомстве, лишает продавцов возможности корректно планировать хозяйственную деятельность.

Отдельно указано, что Ozon ввел платную услугу маркировки товаров знаком «Оригинал», что может создавать у покупателей впечатление проверки подлинности. В ФАС отметили, что такая маркировка не гарантирует достоверность сведений о товаре.

В случае неисполнения предупреждений до установленного срока служба может возбудить антимонопольные дела. Также маркетплейсам предписано внести изменения в публичную оферту.



Ариана Ранцева