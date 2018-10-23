В Казани вспомнят Аяза Гилязова

В Казани пройдет декада, посвященная творчеству Аяза Гилязова. В ее программе показ спектаклей по его пьесам и инсценированной прозе, конференции, презентация книг. Об этом шла речь накануне на пресс-конференции, посвященной декаде. Подробности — в материале «Реального времени».

«Вровень с ним никого нельзя поставить»

«Мы начали заниматься работой по увековечению памяти Аяза Гилязова, потому что, как мне кажется, у нас нет такой фигуры в период с 60-х до 80-х годов прошлого века, как есть у многих других народов. Например, как Кайсын Кулиев или Мустай Карим. Мне кажется, что Аяз Гилязов может претендовать на такую роль с полным правом. Какие бы у нас ни были хорошие прозаики, вровень с ним никого нельзя поставить», — объяснил возрастающий интерес к личности и творчеству Аяза Гилязова заведующий литературной частью Камаловского театра Нияз Игламов.

Жизнь Аяза Гилязова не была гладкой, еще совсем молодым человеком он был репрессирован и попал в сталинские лагеря. И хотя позже он был реабилитирован, его литературные труды при жизни получили высокую оценку — Гилязов был лауреатом и Тукаевской премии, и Госпремии РТ, были болезненные темы, которых он не мог коснуться.

По мнению Нияза Игламова, сейчас наступило время для расширения читательской аудитории Гилязова, еще в начале нулевых его произведения были переведены на турецкий язык и нашли своего читателя, сейчас прозу писателя перевели на венгерский и готовится перевод его книги на английский. Причем тиражи этих книг вполне приличные. Разумеется будут и новые переводы книг Гилязова на русский.

По мнению Нияза Игламова, сейчас наступило время для расширения читательской аудитории Гилязова. Фото Олега Тихонова



«Мы думали о большом фестивале искусств»

Вначале в Камаловском театре думали о большом фестивале искусств, посвященном Аязу Гилязову. Что-то наподобие Платоновского фестиваля, который проводят в Воронеже. То есть на таких фестах отдают дань творчеству не только того лица, чье имя носит фестиваль, но и вспоминают литераторов из его окружения, не замыкаются только на литературной тематике, в программу включают выставки художников, концерты, кинопоказы. В этом году такой фестиваль, к сожалению, сделать не удалось, но это не значит, что он не появится в будущем. Ведь нынешняя декада — это не разовая акция.

«Нам хотелось, чтобы такие декады проходили бы хотя бы раз в два года и собирали в Казани татарских интеллектуалов из разных стран. Хочется, чтобы имя Аяза Гилязова не поминалось всуе, а стало живым, нашло новую аудиторию», — поделился планами Нияз Игламов.

Театральные показы начнутся 5 ноября на сцене театра драмы и комедии им. К. Тинчурина, здесь театр из Хакассии покажет спектакль «Три аршина земли». Затем в театре им. Г. Камала драматический театр из Альметьевска в течение двух вечеров покажет два спектакля — «Любви все возрасты покорны» и «Врата рая». «Потерянный день» — спектакль с таким названием привозит на декаду драматический театр из Атни, который, кстати, совсем скоро отмечает свое столетие.

Завершает программу постановка Фарида Бикчантаева «Взлетел петух на плетень», этот спектакль камаловской труппы увидел свет в прошлом сезоне. Фото kamalteatr.ru

«Соловушка с шелковым пояском» — этот спектакль Тинчуринского театра тоже стал участником декады. Театр из Нижнекамска привозит на декаду спектакль «Рана». И наконец, завершает программу постановка Фарида Бикчантаева «Взлетел петух на плетень», этот спектакль камаловской труппы увидел свет в прошлом сезоне.

На вопрос корреспондента «Реального времени», нет ли желания снять биографический фильм об Аязе Гилязове, присутствующий на пресс-конференции сын писателя, драматург и сценарист Мансур Гилязов ответил, что он думал над этой идеей, но пока это нереально.

«Мы пока не готовы к таким масштабным и высокобюджетным фильмам. Если снимать фильм о моем отце, то это обязательно должны быть шестидесятые-семидесятые годы прошлого века, должна быть лагерная история, это должна быть эпопея. Снимать ограниченный и малобюджетный фильм — это недостойно его. Но этот материал никуда не делся, и я уверен, что время такого фильма придет», — пояснил Мансур Гилязов.