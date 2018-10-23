В Казани вспомнят Аяза Гилязова
В Казани пройдет декада, посвященная творчеству Аяза Гилязова. В ее программе показ спектаклей по его пьесам и инсценированной прозе, конференции, презентация книг. Об этом шла речь накануне на пресс-конференции, посвященной декаде. Подробности — в материале «Реального времени».
«Вровень с ним никого нельзя поставить»
«Мы начали заниматься работой по увековечению памяти Аяза Гилязова, потому что, как мне кажется, у нас нет такой фигуры в период с 60-х до 80-х годов прошлого века, как есть у многих других народов. Например, как Кайсын Кулиев или Мустай Карим. Мне кажется, что Аяз Гилязов может претендовать на такую роль с полным правом. Какие бы у нас ни были хорошие прозаики, вровень с ним никого нельзя поставить», — объяснил возрастающий интерес к личности и творчеству Аяза Гилязова заведующий литературной частью Камаловского театра Нияз Игламов.
Жизнь Аяза Гилязова не была гладкой, еще совсем молодым человеком он был репрессирован и попал в сталинские лагеря. И хотя позже он был реабилитирован, его литературные труды при жизни получили высокую оценку — Гилязов был лауреатом и Тукаевской премии, и Госпремии РТ, были болезненные темы, которых он не мог коснуться.
По мнению Нияза Игламова, сейчас наступило время для расширения читательской аудитории Гилязова, еще в начале нулевых его произведения были переведены на турецкий язык и нашли своего читателя, сейчас прозу писателя перевели на венгерский и готовится перевод его книги на английский. Причем тиражи этих книг вполне приличные. Разумеется будут и новые переводы книг Гилязова на русский.
«Мы думали о большом фестивале искусств»
Вначале в Камаловском театре думали о большом фестивале искусств, посвященном Аязу Гилязову. Что-то наподобие Платоновского фестиваля, который проводят в Воронеже. То есть на таких фестах отдают дань творчеству не только того лица, чье имя носит фестиваль, но и вспоминают литераторов из его окружения, не замыкаются только на литературной тематике, в программу включают выставки художников, концерты, кинопоказы. В этом году такой фестиваль, к сожалению, сделать не удалось, но это не значит, что он не появится в будущем. Ведь нынешняя декада — это не разовая акция.
«Нам хотелось, чтобы такие декады проходили бы хотя бы раз в два года и собирали в Казани татарских интеллектуалов из разных стран. Хочется, чтобы имя Аяза Гилязова не поминалось всуе, а стало живым, нашло новую аудиторию», — поделился планами Нияз Игламов.
Театральные показы начнутся 5 ноября на сцене театра драмы и комедии им. К. Тинчурина, здесь театр из Хакассии покажет спектакль «Три аршина земли». Затем в театре им. Г. Камала драматический театр из Альметьевска в течение двух вечеров покажет два спектакля — «Любви все возрасты покорны» и «Врата рая». «Потерянный день» — спектакль с таким названием привозит на декаду драматический театр из Атни, который, кстати, совсем скоро отмечает свое столетие.
«Соловушка с шелковым пояском» — этот спектакль Тинчуринского театра тоже стал участником декады. Театр из Нижнекамска привозит на декаду спектакль «Рана». И наконец, завершает программу постановка Фарида Бикчантаева «Взлетел петух на плетень», этот спектакль камаловской труппы увидел свет в прошлом сезоне.
На вопрос корреспондента «Реального времени», нет ли желания снять биографический фильм об Аязе Гилязове, присутствующий на пресс-конференции сын писателя, драматург и сценарист Мансур Гилязов ответил, что он думал над этой идеей, но пока это нереально.
«Мы пока не готовы к таким масштабным и высокобюджетным фильмам. Если снимать фильм о моем отце, то это обязательно должны быть шестидесятые-семидесятые годы прошлого века, должна быть лагерная история, это должна быть эпопея. Снимать ограниченный и малобюджетный фильм — это недостойно его. Но этот материал никуда не делся, и я уверен, что время такого фильма придет», — пояснил Мансур Гилязов.
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