Над Казанью пронеслась «Гроза»
Программу Качаловского фестиваля продолжил Воронежский Камерный театр под руководством Михаила Бычкова. Труппа представила свою версию «Грозы» Александра Островского. Подробности — в материале «Реального времени».
«Захотелось создать что-то новое»
«Гроза» шла на большой сцене Качаловского театра два вечера — 17 и 18 октября, кроме этого, встреча с Михаилом Бычковым открыла офф-программу на малой сцене и собрала аншлаг. Который, впрочем, был и на двух спектаклях воронежцев.
Михаил Бычков — выпускник ГИТИСа, ученик культового педагога и режиссера Марии Кнебель. В Казани к «гнезду птенцов» Марии Осиповны можно отнести главного режиссера Камаловского театра Фарида Бикчантаева. Бычков после окончания института работал главным режиссером ТЮЗов в Алтайске, Иркутске и Воронеже, но в 1993 году, как он рассказал на встрече, «решил создать что-то новое». Время надежд и ожиданий провоцировало художников к разного рода поискам, которые, к сожалению, не всегда были успешными.
Тем не менее, смелый шаг Бычкова увенчался успехом — ему удалось создать Воронежский Камерный театр, ставший муниципальным и поначалу работавший в Доме культуры железнодорожников. Зал вмещал сто зрителей. Театр открылся сложной и редко идущей на сцене «Береникой» Расина. Взять для дебюта нового театра пьесу классициста — это сам по себе уже был смелый шаг.
Позже, когда Камерный театр уже полюбили зрители и признали критики, ему предложили стать государственным, на что Бычков согласился, поняв, что таким образом будет гарантировано финансовое состояние коллектива. По его словам, сейчас сам коллектив зарабатывает две трети бюджета и только одну треть составляют государственные вливания.
Сейчас у театра есть свое помещение, где два зала — на сто восемьдесят и восемьдесят мест. По словам Бычкова, можно было бы сделать залы более вместительными, но театр не захотел терять принцип камерности. В этом, очевидно, есть свои плюсы и минусы. К минусам можно отнести то, что в «Грозе», шедшей на Большой сцене Качаловского театра, часть актеров просто не было слышно.
Воронежский Камерный театр часто номинируется на «Золотую маску» и иногда ее получает. Кроме этого, театр — получатель гранта президента РТ, который направляется на развитие театрального искусства.
Маменька ли виновата?
Разумеется, увидев на фестивальной афише «Грозу» Островского, вряд ли кто-то из зрителей рассчитывал на традиционную постановку хрестоматийной драмы. Первое, что, очевидно, сделал Михаил Бычков, это именно стер с пьесы «хрестоматийный глянец».
Конечно, «Грозе» очень вредит то, что она включена в школьную программу и вбивание в головы ребят обязательной формулировки, что «Островский — это тонкий психолог и реалист», необходимость выучить наизусть монолог Кулигина из первого акта, — все это внушает стойкую антипатию к хорошей пьесе. А сколько ироничных пародий существует на знаменитый монолог Катерины о том, почему люди не летают!
Разумеется, ничего подобного нет и не может быть в спектакле Михаила Бычкова. Действие перенесено в некое условное время, по косвенным признакам, связанным с одеждой персонажей, можно определить, что это конец пятидесятых годов прошлого века. Впрочем, конкретная привязка ко времени режиссера не интересует.
Как не интересует и привязка к месту — основа сценографии унылый промышленный пейзаж и салон троллейбуса в разрезе. Место, где прячутся герои от постоянно проносящейся над городком грозы. Но не той грозы, когда воздух, напоенный озоном, очищает. Нет, гроза в спектакле — мрачна, тревожна, она подавляет.
Монолог Кулигин (Андрей Мирошников) произносит скороговоркой, без горечи и осуждения — это данность. Ну да, жестокие нравы царят в городе, жестокие — что уж тут поделаешь? И жители условного городка Калинова мучаются скукой и безысходностью, которая во все времена мучила население таких вот богом забытых городков. От того, что нет выхода и нет перспектив — и нравы жестокие. Жалок Тихон (Михаил Гостев), не так свирепа, как мы привыкли воспринимать, Кабаниха (Тамара Цыганова), никчемен Борис (Павел Ильин).
У Катерины (Татьяна Бабенкова) нет ярко выраженной оппозиции, и это еще страшнее — все порывы тонут, словно в трясине. Очевидно, для контраста, для мизерного шанса увидеть мир иным, Всевышний посылает в такие гиблые места человека не от мира сего, бунтаря. Такова почти что бесплотная Катерина. Ее шаг с обрыва — поступок, но он ничего не поменяет в Калинове. Ее погружение в речную глубину сродни полету — наконец-то свободна! Видеоматериал, включенный Бычковым в оформление спектакля, красив и печален.
Жители Калинова после гибели Катерины индифферентны. Потому, наверное, так неуверенно звучит одна из финальных фраз Тихона: «Это вы, маменька, во всем виноваты».
Не Кабаниха виновата. И не Борис. Каждый сам несет меру ответственности за свою сладившуюся или не сложившуюся жизнь. И от истории короткой жизни Катерины остается как послевкусие старый французский шансон в исполнении Адамо о том, что падает снег, а девушка не пришла на свиданье. Красивый образ, здесь не поспоришь.
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