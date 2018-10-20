Над Казанью пронеслась «Гроза»

Фото: Олег Тихонов

Программу Качаловского фестиваля продолжил Воронежский Камерный театр под руководством Михаила Бычкова. Труппа представила свою версию «Грозы» Александра Островского. Подробности — в материале «Реального времени».

«Захотелось создать что-то новое»

«Гроза» шла на большой сцене Качаловского театра два вечера — 17 и 18 октября, кроме этого, встреча с Михаилом Бычковым открыла офф-программу на малой сцене и собрала аншлаг. Который, впрочем, был и на двух спектаклях воронежцев.

Михаил Бычков — выпускник ГИТИСа, ученик культового педагога и режиссера Марии Кнебель. В Казани к «гнезду птенцов» Марии Осиповны можно отнести главного режиссера Камаловского театра Фарида Бикчантаева. Бычков после окончания института работал главным режиссером ТЮЗов в Алтайске, Иркутске и Воронеже, но в 1993 году, как он рассказал на встрече, «решил создать что-то новое». Время надежд и ожиданий провоцировало художников к разного рода поискам, которые, к сожалению, не всегда были успешными.

Тем не менее, смелый шаг Бычкова увенчался успехом — ему удалось создать Воронежский Камерный театр, ставший муниципальным и поначалу работавший в Доме культуры железнодорожников. Зал вмещал сто зрителей. Театр открылся сложной и редко идущей на сцене «Береникой» Расина. Взять для дебюта нового театра пьесу классициста — это сам по себе уже был смелый шаг.

Встреча с Михаилом Бычковым открыла офф-программу на малой сцене и собрала аншлаг. Фото chambervrn.ru



Позже, когда Камерный театр уже полюбили зрители и признали критики, ему предложили стать государственным, на что Бычков согласился, поняв, что таким образом будет гарантировано финансовое состояние коллектива. По его словам, сейчас сам коллектив зарабатывает две трети бюджета и только одну треть составляют государственные вливания.

Сейчас у театра есть свое помещение, где два зала — на сто восемьдесят и восемьдесят мест. По словам Бычкова, можно было бы сделать залы более вместительными, но театр не захотел терять принцип камерности. В этом, очевидно, есть свои плюсы и минусы. К минусам можно отнести то, что в «Грозе», шедшей на Большой сцене Качаловского театра, часть актеров просто не было слышно.

Воронежский Камерный театр часто номинируется на «Золотую маску» и иногда ее получает. Кроме этого, театр — получатель гранта президента РТ, который направляется на развитие театрального искусства.

«Гроза» шла на большой сцене Качаловского театра два вечера — 17 и 18 октября



Маменька ли виновата?

Разумеется, увидев на фестивальной афише «Грозу» Островского, вряд ли кто-то из зрителей рассчитывал на традиционную постановку хрестоматийной драмы. Первое, что, очевидно, сделал Михаил Бычков, это именно стер с пьесы «хрестоматийный глянец».

Конечно, «Грозе» очень вредит то, что она включена в школьную программу и вбивание в головы ребят обязательной формулировки, что «Островский — это тонкий психолог и реалист», необходимость выучить наизусть монолог Кулигина из первого акта, — все это внушает стойкую антипатию к хорошей пьесе. А сколько ироничных пародий существует на знаменитый монолог Катерины о том, почему люди не летают!

Разумеется, ничего подобного нет и не может быть в спектакле Михаила Бычкова. Действие перенесено в некое условное время, по косвенным признакам, связанным с одеждой персонажей, можно определить, что это конец пятидесятых годов прошлого века. Впрочем, конкретная привязка ко времени режиссера не интересует.

Как не интересует и привязка к месту — основа сценографии унылый промышленный пейзаж и салон троллейбуса в разрезе. Место, где прячутся герои от постоянно проносящейся над городком грозы. Но не той грозы, когда воздух, напоенный озоном, очищает. Нет, гроза в спектакле — мрачна, тревожна, она подавляет.

Основа сценографии унылый промышленный пейзаж и салон троллейбуса в разрезе

Монолог Кулигин (Андрей Мирошников) произносит скороговоркой, без горечи и осуждения — это данность. Ну да, жестокие нравы царят в городе, жестокие — что уж тут поделаешь? И жители условного городка Калинова мучаются скукой и безысходностью, которая во все времена мучила население таких вот богом забытых городков. От того, что нет выхода и нет перспектив — и нравы жестокие. Жалок Тихон (Михаил Гостев), не так свирепа, как мы привыкли воспринимать, Кабаниха (Тамара Цыганова), никчемен Борис (Павел Ильин).

У Катерины (Татьяна Бабенкова) нет ярко выраженной оппозиции, и это еще страшнее — все порывы тонут, словно в трясине. Очевидно, для контраста, для мизерного шанса увидеть мир иным, Всевышний посылает в такие гиблые места человека не от мира сего, бунтаря. Такова почти что бесплотная Катерина. Ее шаг с обрыва — поступок, но он ничего не поменяет в Калинове. Ее погружение в речную глубину сродни полету — наконец-то свободна! Видеоматериал, включенный Бычковым в оформление спектакля, красив и печален.

Жители Калинова после гибели Катерины индифферентны. Потому, наверное, так неуверенно звучит одна из финальных фраз Тихона: «Это вы, маменька, во всем виноваты».

Не Кабаниха виновата. И не Борис. Каждый сам несет меру ответственности за свою сладившуюся или не сложившуюся жизнь. И от истории короткой жизни Катерины остается как послевкусие старый французский шансон в исполнении Адамо о том, что падает снег, а девушка не пришла на свиданье. Красивый образ, здесь не поспоришь.

1 / 19 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов