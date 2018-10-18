«Казанская осень — 2018»: красное и черное

Фото: Олег Тихонов

ГСО РТ накануне завершил 8-й Международный оперный фестиваль «Казанская осень». В финале феста, художественным руководителем которого является главный дирижер и художественный руководитель коллектива Александр Сладковский, выступила Динара Алиева. Подробности — в материале «Реального времени».

Цвета трагедии

Трагическое сопрано Динары Алиевой стало украшением вчерашнего вечера, когда зал ГБКЗ им. С. Сайдашева был переполнен и часть публики стояла два отделения вдоль стен. Алиева потрясла слушателей и темпераментом, и незаурядными актерскими способностями, и необычайной красоты голосом, где особенно выразительны были низкие ноты.

Динара Алиева родилась в Баку, здесь же окончила консерваторию, она — солистка Бакинской оперы и Большого театра, приглашенная солистка Венской и Латышской опер, лауреат многих конкурсов и участница множества международных музыкальных проектов. Удивительно, что в свое время ее услышала приезжавшая в Баку Монсеррат Кабалье, которая оценила талант молодой певицы и сказала, что учить эту девушку нечему, она все уже умеет сама. Ее дебютом на сцене Большого театра была трагическая партия Лиу в «Турандот».

Динара Алиева для выступления в рамках «Казанской осени» выбрала именно трагический репертуар — Тоска, Адриенна де Лекуврер, Земфира. Певица, вне сомнения, наделена незаурядным трагическим даром, она обладает счастливой для актрисы способностью в считанные доли секунды, даже в рамках концертного исполнения, перевоплотиться в новый образ, сделав его ярким и выпуклым.

Трагическое сопрано Динары Алиевой стало украшением вчерашнего вечера



Она вышла на сцену в первом отделении концерта в черном платье с высоким разрезом, сменив его во втором отделении на платье с пышной юбкой красного цвета. Красный и черный — два цвета трагедии, возможно, костюмы были выбраны случайно, но так получилось, что они работали на общую концепцию концертной программы оперного фестиваля.

Алиева первого отделения — натянутая струна, но во втором она становится не только трагической героиней, но и дерзкой и вольной Земфирой из «Алеко», нежной Кларой из «Порги и Бесс», обворожительной Сильвой Вареску. Певица демонстрирует целую палитру красок, не повторяя их ни в одной из арий.

Сила судьбы

Александр Сладковский, придумавший оперный фестиваль «Казанская осень» 8 лет назад, все эти годы отдает дань благотворительности. Традиционно первый фестивальный концерт бывает 30 августа, в День республики и День города, и посетить его могут все желающие. Благотворительная концертная программа, идущая под стенами Дворца земледельцев, собирает несколько тысяч казанцев. Все же фестивальные концерты, идущие в ГБКЗ им. С. Сайдашева, проходят при аншлагах.

Вчерашняя фестивальная программа, где звучали арии и фрагменты из опер, началась увертюрой из «Силы судьбы» Верди, когда буквально с первых секунд была понятна и сыгранность оркестра, и четкая музыкальная концепция самого маэстро.

Когда в концерте ГСО РТ участвует вокалист, очень четко бывает ощутимо, что слушателю предлагают далеко не «аккомпанемент». Сладковский — полноценный партнер солиста, но он настолько деликатен, что сознательно отдает пальму первенства певцу, раскрывая его максимально. Наверное, по этой причине вокалисты так любят работать со Сладковским.

Сладковский — полноценный партнер солиста, но он настолько деликатен, что сознательно отдает пальму первенства певцу, раскрывая его максимально



Вчера же маэстро показал широчайший диапазон — от трагического Верди, романтичного Дворжака до венского шарма «Сильвы». Маэстро вел оркестр божественно легко, непринужденно, и было понятно, что в программе нет ни одной четко не отработанной музыкальной фразы. Как это всегда бывает, за легкостью художника стоит титанический труд.

«Казанская осень» хотя и не самый большой фестиваль ГСО РТ по количеству концертов, но один из самых любимых публикой, потому что его участники — это действительно «звездные» солисты. И концертные программы феста составлены с изяществом. Судьба фестиваля весьма благополучна, и публика, ждущая его год, бывает вознаграждена за ожидания.

Традиционно на вчерашнем концерте было много цветов, которые дарила публика. И обращали на себя внимание небольшие скромные букетики, которые преподносили маэстро пожилые дамы. Из той части публики, которая часто покупает самые недорогие билеты. Вот эти скромные букетики, наверное, стоят дороже огромных корзин цветов. В них — признание и искренняя благодарность. От сердца к сердцу.

А ГСО РТ, завершив «Казанскую осень», тут же приглашает публику на новый фестиваль: 20 октября открывается «Конкордия» — 8-й Международный фестиваль современной музыки им. Софии Губайдулиной.

1 / 19 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов