В компании с почтальоном: как ученики школы им. Ласточкиной на экскурсию ходили

Сегодня Казанское отделение почтовой связи провело экскурсию для учащихся Казанской школы-интерната им. Е. Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья. С помощью педагогов и сурдопереводчиков сотрудники УПС «Татарстан почтасы» показали детям форму почтальона прошлого века и сотрудника отделения почтовой связи нового формата, а также провели мастер-классе по подписанию открыток.