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В компании с почтальоном: как ученики школы им. Ласточкиной на экскурсию ходили

19:00, 09.10.2018 1
В компании с почтальоном: как ученики школы им. Ласточкиной на экскурсию ходили

Сегодня Казанское отделение почтовой связи провело экскурсию для учащихся Казанской школы-интерната им. Е. Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья. С помощью педагогов и сурдопереводчиков сотрудники УПС «Татарстан почтасы» показали детям форму почтальона прошлого века и сотрудника отделения почтовой связи нового формата, а также провели мастер-классе по подписанию открыток.

Видео Камиля Исмаилова
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:05
    А почту слабо разносить вовремя по квартирам? 124 Почта приносит газеты сразу за 3 дня!
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