Молчание — знак согласия: чиновники придумали, как заставить россиян копить на пенсию

Для этого надо автоматически забирать у «молчунов» 6 процентов зарплаты

Власти решили, как привлечь население в систему индивидуального пенсионного капитала, переход на которую запланировали еще 2 года назад. Участниками системы граждане станут автоматически, если заранее не сообщат о своем отказе. По-другому заставить людей отдавать 6 процентов своей зарплаты вряд ли возможно, считают эксперты. Подробнее — в материале «Реального времени».

Голосуй или проиграешь

В понедельник РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что власти определились, как будут вовлекать граждан в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая должна прийти на смену дискредитировавшей себя накопительной пенсии. Участниками новой системы россияне будут становиться автоматически — если заблаговременно от этого не откажутся.

По данным издания, правовой основой перевода в ИПК может стать 158-я статья Гражданского кодекса РФ, которая описывает форму заключения сделок. В частности, 3-й пункт этой статьи гласит, что в отдельных случаях молчание может признаваться «выражением воли совершить сделку».

Этим якобы и решили воспользоваться ЦБ и Минфин — авторы законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале, который на сегодняшний день дорабатывается. После того, как система ИПК заработает, в нее по умолчанию будут включаться все, кто сейчас участвует в накопительной пенсионной системе. По данным Пенсионного фонда России, на конец 2017 года таких граждан насчитывалось 76,7 млн. Обязанность по информированию о включении в систему предлагается возложить на работодателей.





По данным Пенсионного фонда России, на конец 2017 года таких граждан насчитывалось 76,7 млн. Фото tvc.ru



Накопительная часть пенсии формировалась из страховых взносов, в нее поступало 6 процентов от заработной платы работников (остальные 16 процентов шли в базовую часть). Но в 2014 году правительство заморозило пенсионные накопления, с тех пор мораторий на их формирование ежегодно продлевался. Сегодня взносы в накопительную часть продолжают поступать, однако лишь за счет взыскания недоимок и задолженности за предыдущие годы. Например, в 2017 году они составили 1 млрд рублей.

В сентябре министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что вероятности разморозки накопительной части нет. По его словам, продление моратория было лишь временным решением, благодаря которому чиновники смогли подготовить предложения по ИПК. При этом о самом моратории Топилин отозвался как об удачном решении — за время, пока он действовал, федеральный бюджет сэкономил порядка 2 трлн рублей, «а люди ничего не потеряли», сказал глава Минтруда.

Отличие индивидуального пенсионного капитала заключается в том, что делать отчисления на будущую пенсию предлагается самим работникам (при одновременном сохранении страховых взносов с работодателей на уровне 22 процентов). Концепция законопроекта, которую 2 года назад представили Минфин и ЦБ, предусматривает, что ставка отчислений в ИПК будет увеличиваться на 1 процентный пункт в год, пока, наконец, не достигнет 6 процентов от зарплаты. В первый год она будет нулевой.

Добровольцев найдется немного

— Накопительная часть пенсии была продуктом, у которого в конечном счете был единственный покупатель — федеральный бюджет. Подобно любому продукту с одним покупателем, это была неустойчивая конструкция — как только у покупателя стало плохо со средствами, конструкция рассыпалась, — говорит заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Из-за того, что 6 процентов страховых взносов уходило в накопительную часть пенсии, бюджет Пенсионного фонда получал выпадение доходов. Чтобы платить пенсии сегодняшним пенсионерам, эти выпадающие доходы приходилось компенсировать трансфертами из федерального бюджета.

Судя по всему, обязательной накопительной пенсионной системы больше не будет, однако у отдельных чиновников и у негосударственных пенсионных фондов (НПФ) есть желание, чтобы пенсионные накопления формировались. Поэтому выйти из ситуации пытаются с помощью механизма, при котором платить должен будет не работодатель, а само население.

Вариант с автоматическим переводом в ИПК предлагается, поскольку в добровольном порядке работники вряд ли станут делать какие-то отчисления. Разработчики законопроекта надеются, что граждане просто не проявят активность, и отчисления с их зарплаты пойдут в НПФ.

— Думаю, тех, кто стал бы добровольно отчислять часть своей зарплаты, найдется немного. Если верить официальной статистике, больше 70 процентов населения России получает зарплату ниже средней по экономике. В таких условиях отдавать 6 процентов в течение многих лет, при наличии целого ряда неудовлетворенных потребностей (в медицине, в образовании детей, не говоря уже о более капиталоемких) довольно сложно. Конечно, правильно, чтобы люди думали о будущей пенсии. Другое дело, что было бы хорошо, если бы они имели финансовую возможность накапливать, — рассуждает Юрий Горлин.

Много ли граждан решит отписаться от участия в ИПК, предсказать сложно, добавляет он. Это будет зависеть в том числе от того, насколько легкой будет процедура отказа и насколько привлекательным будет продукт, который предложат НПФ.

Коллега Горлина по институту Владимир Назаров считает, что если вступление в ИПК будет происходить по умолчанию, граждане, скорее всего, будут участвовать в системе: «Во всяком случае международный опыт показывает, что там, где действуют отчисления по умолчанию, уровень участия колеблется от 60 до 80 процентов и более; там же, где люди сами должны проявлять активность, участие существенно меньше: порядка 20—30 процентов».

Другой вопрос, будут ли граждане доверять новой системе, продолжает Назаров. В какой-то момент они увидят, что недополучают 6 процентов зарплаты, и могут уйти. В период, пока ставка отчислений будет расти от 0 до 6 процентов, ЦБ и негосударственным фондам предстоит большая работа: придется доказать, что новая система способна приносить доход выше инфляции.

— Если же будет как с накопительной частью пенсии, когда скандалов было больше, чем работы, то люди быстро сориентируются и действительно проявят активность — по неучастию в этой программе, — прогнозирует Назаров.