Куда пойти в Казани: цифровой саммит, фестиваль крафта и праздник тыквы

Афиша мероприятий с 1 по 7 октября

Одним из крупных событий предстоящей недели в Казани станет Всемирный цифровой саммит. Мероприятие соберет экспертов, бизнесменов, инвесторов со всего мира, на площадках пройдут обсуждения трендов интернета вещей и умных технологий. Сразу за саммитом последует конференция по развитию медицинской инфраструктуры. Ближе к концу недели любителей пенного напитка ждет фестиваль крафта, а на выходных можно будет совершить необычный забег в тюбетейках или отправиться в Богатые Сабы, где отметят праздник тыквы. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Представитель Procter & Gamble поделится опытом цифровизации (16+)

С 1 по 2 октября в казанском «Корстоне» пройдет Всемирный цифровой саммит по технологии интернета вещей. Эксперты расскажут о последних трендах и путях развития индустрии в сегменте интернета вещей и умных технологий.

На мероприятии будут представлены лучшие кейсы от отечественных и мировых лидеров IoT-сообщества. Спикеры поделятся секретами успеха и расскажут, как умные технологии определили их будущее, сообщают организаторы.

В числе заявленных спикеров — глобальный технологический директор индийского отделения Procter & Gamble Амит Курекар. Он поделится опытом запуска умного производства на предприятиях. В сферу компетенций эксперта входит управление персоналом и проектами, промышленный интернет вещей, прогнозная аналитика и машинное обучение.

С 1 по 2 октября эксперты расскажут о последних трендах и путях развития индустрии в сегменте интернета вещей и умных технологий. Фото kzn.ru



В Казани обсудят, как развивать медицинскую инфраструктуру (16+)

4 октября в «Гранд Отель Казань» пройдет конференция «Современные инженерные системы. Архитектура здоровья (Modern Engineering System — MES)». На площадке будут обмениваться опытом эксперты в области архитектуры, строительства и реконструкции объектов здравоохранения.

В программе — сессии, посвященные развитию медицинской инфраструктуры и дизайну, роли информационных технологий в медицине.

Начало пленарной дискуссии — в 10.00.

В БКЗ сыграет Лидия Ксяшкевич (12+)

4 октября в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева сыграет профессор Академии музыки Страсбурга, главный органист кафедрального собора в Лане Лидия Ксяшкевич.

В программе: Буавен, Мендельсон, Мессиан, Пьяццолла, Уильямс (музыка из «Звездных войн»).

Начало — в 18.30, стоимость билетов — от 300 до 1 тыс. рублей.

4 октября в БКЗ им. Сайдашева сыграет главный органист кафедрального собора в Лане Лидия Ксяшкевич. Фото media73.ru



Казанцев ждет фестиваль крафта (18+)

5 и 6 октября на «Казанской ярмарке» пройдет IV Казанский фестиваль крафта. Посетителям обещают брендированный бокал, фирменный браслет, три жетона на пиво.

Вход на мероприятие осуществляется строго по документу, удостоверяющему личность (паспорт, водительские права, военный билет), сообщают организаторы.

За вход нужно будет заплатить от 350 до 800 рублей. Начало 5 октября — в 15.00, 6 октября — в 13.00.

Посмотреть на бодибилдинг и поболеть на гонках (12+)

6 октября в концертном зале Молодежного центра «Ак Барс» пройдет открытый чемпионат Казани по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини. Начало — в 17.00. Стоимость билетов — от 400 до 900 рублей.

7 октября на автодроме KazanRing Canyon состоится «Time Attack — Кубок Казани. Финал». В соревновании может принять участие любой желающий на своем личном или арендованном автомобиле. Начало — в 10.00, вход для зрителей свободный.

6 октября в Богатых Сабах пройдет праздник тыквы — «КабакБай». Фото nnzoo.ru

В Сабах отметят праздник тыквы (0+)

6 октября в Богатых Сабах пройдет праздник тыквы — «КабакБай». Торжество посвящено окончанию сельскохозяйственных работ. Главным объектом праздника станет, понятно, тыква и все, что с ней связано, — от еды до изделий ручной работы. На нескольких площадках детей и взрослых будут ждать мастер-классы и игровые зоны, сцены, выставки и фуд-корт, торговые лавки, спортивные состязания и зона отдыха.

На празднике можно будет принять участие в конкурсах: на самую большую тыкву, на самые вкусные белеш и «президентский эчпочмак». Также пройдут соревнования по карвингу (художественному вырезанию на овощах) и на лучший рисунок, песню или стихотворение.

Начало — в 13.00

Казанцы побегают в тюбетейках (0+)

7 октября пройдет Казанский национальный полумарафон — 2018. Мероприятие завершит Timerman, старт будет дан у «Казань Арены». Помимо стандартных, планируется забег в тюбетейках на дистанцию 3 километра.

Фестиваль вообще будет богат на необычные старты: «забег ползунков», забег волонтеров в честь Года добровольца и первый в Казани медиазабег — для блогеров и журналистов.

Для гостей на территории стартово-финишной зоны будет работать открытая ярмарка национальных товаров. Концертная программа пройдет с участием современных татарских исполнителей, в том числе звезд татарской эстрады.

Помимо стандартных, планируется забег в тюбетейках на дистанцию 3 километра. Фото Максима Платонова



Известный детский оркестр приедет в Казань (0+)

7 октября в Большом концертном зале им. Салиха Сайдашева выступит один из ведущих детских оркестров народных инструментов России — оркестр ДМШ №2 имени В.К. Мержанова. Юные музыканты представят казанцам программу «Узоры луговые».

Эта программа сочетает в себе оркестровые сочинения и произведения исполнителей на домре, балалайке, баяне, гармони. Центральное произведение — сюита Шендерева. Со сцены также прозвучат фрагменты музыкальных иллюстраций Свиридова, музыка Алябьева, Рахманинова, Андреева, Городовской, Соболева, Куликова.

Начало — в 14.00.

В Казани стартуют лекции по исламу (6+)

С 1 октября в Галеевской мечети Казани начнется цикл открытых лекций по актуальным вопросам ислама. Перед слушателями выступят известные специалисты — ученые, устазы, имамы, религиозные деятели. Они ответят на вопросы о том, почему важно совершать обряды поклонения согласно ханафитскому мазхабу и какова роль историко-культурного наследия в исламе, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Уроки будут проводиться каждый понедельник. Каждый вторник все желающие смогут посетить лекции и вагазы (проповеди) по актуальным вопросам ислама. По средам советник муфтия РТ по шариатским вопросам Булат хазрат Мубараков будет читать лекции по ханафитскому фикху, а по четвергам традиционно будет работать Мусульманский дискуссионный клуб.