Полковнику никто не пишет: как Россия прожила несколько часов без «Яндекс.Почты»

Эксперты «Реального времени» о масштабном сбое в работе почтового сервиса

Сегодня утром в работе «Яндекс.Почты», аудитория которой исчисляется миллионами пользователей, произошел масштабный сбой. Пока специалисты работали над исправлением ситуации, возмущенным пользователям, грозившимся перейти на альтернативные сервисы, рекомендовали использовать Lite-версию «Яндекс.Почты», которая работала в штатном режиме. Неполадки были устранены спустя несколько часов, но, на удивление, «Яндекс» отказался называть причину случившегося сбоя. Подробности — в материале «Реального времени».

#Яндексживи

Сегодня в 10 утра в работе почты «Яндекса» произошел масштабный сбой, затянувшийся на несколько часов. О проблемах с входом на сайт сообщали пользователи из Татарстана, СФО, ЦФО, Северного Кавказа и других регионов России. Также поступали сообщения из Белоруссии и Казахстана.

«Казань, все клиенты (фирмы) жалуются, у многих не работает», «Отправляется через раз, файлы прикрепляются через раз», «Нет возможности зайти в почтовый ящик «Яндекса», «Яндекс» лег, у нас работа встала», "#яндексживи" — сотни подобных сообщений можно было встретить сегодня в соцсетях, а также на Downdetector.ru, фиксирующем сбои в работе интернет-сервисов.

Согласно жалобам, поступавшим от пользователей, сервис не загружал страницы, выдавал ошибки о работе с сервером и не позволял пройти авторизацию. По данным Downdetector.ru, пик поступления отчетов об ошибках пришелся примерно на 11 часов, достигнув 3 642 обращений. Отметим, что остальные сервисы компании работали исправно.

«Причины комментировать не будем»

«Реальное время» обратилось за комментарием в пресс-службу «Яндекса», где подтвердили наличие неполадок и посоветовали временно воспользоваться Lite-версией сервиса (при этом некоторые пользователи сообщали, что у них не открывается и этот вариант).

— В данный момент у некоторых пользователей могут возникать трудности с доступом к почте. Lite-версия сервиса работает в обычном режиме, советуем пользоваться сейчас легкой версией. Наши сотрудники уже работают над тем, чтобы восстановить привычную работу сервиса как можно скорее, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что по состоянию на 12.30 собеседники нашего издания не смогли назвать точную причину произошедшего сбоя, ограничившись советом по использованию Lite-версии сервиса. В 13.50 пресс-служба «Яндекса» сообщила о том, что «Почта» заработала в обычном режиме, однако ее сотрудники наотрез отказались называть причину сбоя: «Причины комментировать не будем».

— Не очень понятно, почему пресс-служба отказалась комментировать причину. Если произошел технический сбой, то всегда можно, не вдаваясь в подробности, сообщить об этом самом техническом сбое. Возможно, пресс-служба «Яндекса» не обладала оперативной информацией о причинах аварии. Может быть, сказывается то, что акции «Яндекса» торгуются на бирже, это может быть даже в каком-то смысле «свидетельство канарейки» — без информации возможных причин можно придумать массу, вплоть до конспирологических. Когда какие-то аварии происходили во «ВКонтакте», мы, конечно, бросались в первую очередь чинить, а когда параллельно приходил пресс-секретарь с вопросом: «Что сказать?» — мы отвечали максимально кратко, к примеру: «Скажи, что произошел технический сбой, а мы максимально быстро все починим». Ведь пока ты будешь расписывать детали, работа будет стоять. Но у нас тогда была очень маленькая команда разработчиков, в сотни раз меньше, чем в «Яндексе». Так что в такой корпорации без отлаженной вертикали управления не обойтись, поэтому возможность передать более подробную информацию в пресс-службу «Яндекса» должна была быть, — поделился своими размышлениями с «Реальным временем» бывший технический директор социальной сети «ВКонтакте», экс-директор особых направлений одной из структур Telegram Антон Розенберг.

«Не все сейчас завязано на почту — документами можно обменяться и в мессенджере»

Мы также поинтересовались у нашего собеседника, сказался ли произошедший сбой на нем лично и сильно ли пострадал, на его взгляд, российский бизнес.

— У меня, конечно, есть аккаунт в том числе и на «Яндекс.Почте», но основной ящик на GMail, хотя я вообще практически не пользуюсь электронной почтой и проверяю ее эпизодически. На мой взгляд, это устаревающая технология, которая слишком медлительна для современного общения и недостаточно безопасна. Обычные пользователи давно перешли на переписку в соцсетях, а затем и в мессенджерах, а аккаунты в почте заводят в основном для регистрации в различных сервисах, прежде всего в App Store или Google Play, — при покупке смартфона без почтового ящика не обойтись. Разумеется, в бизнесе почта используется более активно, прежде всего в силу традиций. Это, по сути, замена традиционным бумажным письмам, также обладающая определенной юридической силой, но, безусловно, более оперативная и удобная. Почтовый ящик — must-have для компаний, и, несмотря на устаревший протокол, каких-то других универсальных аналогов до сих пор не появилось, — высказался Розенберг.

В свою очередь, генеральный директор IT-компании «Эттон» Ефим Климов напомнил о том, что на электронной почте свет клином не сошелся — сейчас существует множество альтернативных способов связи и оперативной передачи контента.



— На себе я никаких проблем не ощутил, поскольку не пользуюсь «Яндекс.Почтой», однако в России действительно очень многие работают с этим сервисом. В основном наши люди пользуются именно «Яндексом» и «Мейлом», а не зарубежными почтовыми сервисами. Естественно, ущерб колоссальный. Насколько мне известно, очень много корпоративных пользователей хостят свои почтовые домены на «Яндексе», что также может повлечь определенные проблемы. В то же время, очевидно, что не все сейчас завязано на почту — какими-то документами можно быстро обменяться и в мессенджере. Сейчас можно найти альтернативные каналы передачи контента.