«Я — жизнь, пришедшая на ужин». Марина Цветаева. Послесловие и пролог

В галерее «Хазинэ» открылась выставка, посвященная поэту

Фото: Максим Платонов

Накануне ГМИИ РТ открыл в галерее «Хазинэ» выставочный проект, посвященный судьбе поэта. Это успешный опыт работы нашего Музея ИЗО с московским фондом «Грани». Выставка называется строчкой из стихотворения Цветаевой «Я — жизнь, пришедшая на ужин». Подробности — в материале «Реального времени».

Разные «Грани»

Как уже смогли понять казанские любители живописи, фонд «Грани» занимается далеко небанальными проектами. Весной этого года в той же галерее «Хазинэ» можно было видеть любопытный проект, посвященный Рудольфу Нуриеву и Михаилу Барышникову. И вот новая презентация — посвящение одному из самых ярких поэтов «Серебряного века» Марине Цветаевой.

Как рассказала на презентации проекта его куратор, директор фонда «Грани» Натэлла Войскунская, Казань возникла не случайно, жизнь поэта была самым трагическим образом связана с Казанским краем — Чистополем и Елабугой. В этих двух городах, кроме Казани, будет демонстрироваться выставка «Я — жизнь, пришедшая на ужин».

«Мы показывали свой проект во многих местах Москвы, связанных с именем Марины Цветаевой, в доме-музее поэта, в доме, где она была счастлива, где родились ее дети и где она была столь несчастлива после революции. Затем показывали его в Тарусе, в любимом месте Марины Ивановны Цветаевой», — предварила открытие выставки Натэлла Войскунская.

Как рассказала на презентации проекта Натэлла Войскунская, Казань возникла не случайно, жизнь поэта была самым трагическим образом связана с Казанским краем — Чистополем и Елабугой



«Стол накрыт на шестерых»

Повествование о некоторых этапах жизни Марины Цветаевой начинается не с рождения, а наоборот, с самых трагических страниц ее жизни — с финала. «Драгоценные последние 14 дней жизни Цветаевой, ее трагический уход связаны именно с этой землей, с Чистополем и Елабугой, здесь написаны ее последние строчки. Многое сегодня будет связано со словом «последний». Проект называется «Я — жизнь, пришедшая на ужин», эти строки были одними из последних, написанных Цветаевой», — напомнила Войскунская.

Речь идет о стихотворении Марины Цветаевой, являющимся откликом на стихотворение Арсения Тарковского «Стол накрыт на шестерых», известно, что вернувшуюся из эмиграции в Москву Цветаеву и Арсения Тарковского связывала нежная дружба. Она нашла в нем понимание, уважение и почитание. Цветаева, прочитав строки Тарковского, задала вопрос: «А где же я?». Она напишет в своем стихотворении-отклике: «Ты одного забыл — седьмого».

Вчера на презентации проекта случился трогательный эпизод, когда Натэлла Войскунская объявила, что должен прозвучать голос поэта, заключенный в его стихах, на площадку вышла народная артистка России, лауреат Государственной премии РТ им. Тукая, лауреат премии Марины Цветаевой, актриса Качаловского театра Светлана Романова.

Стихи Марины Цветаевой, ее жизнь и судьба — это постоянные темы в творчестве Светланы Романовой. Она — автор и исполнитель моноспектакля о Марине Цветатаевой «Последний день», кстати, несколько месяцев назад моноспектакль был с успехом показан на международном фестивале в Ганновере. Когда Романова на презентации проекта читала Цветаеву, у публики было чувство единения с душой поэта.

Стихи Марины Цветаевой, ее жизнь и судьба — это постоянные темы в творчестве Светланы Романовой



«Я — жизнь, пришедшая на ужин» — невозможно называть просто «выставкой». Это погружение в образный, ассоциативный мир поэта с помощью художественных средств, работ двух московских художниц Светланы Ланшаковой и Марины Гуровой. Вместо подписей к работам там цитаты из стихов Цветаевой, а сами работы метафоры, которые можно расшифровать опять-таки с помощью стихов Марины Ивановны.

Один из разделов художественного проекта посвящен Цветаевой и Рильке, поэты никогда не встречались в реальности, но их встречи в стихах, в письмах были не менее яркими. Есть рассказ о встречах с музой русского авангарда Натальей Гончаровой.

Есть рассказ о финале жизни Цветаевой, о том, что ее конец — это осознанный выбор, когда не было сил терпеть страдания и унижения. Немцы назвали бы это «вольной смертью». Ее уход — это переход в иную реальность, по сути, это не финал, а пролог, потому что остались ее стихи. И им, как «драгоценным винам», настал черед.

1 / 31 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов