Олег Бачурин: «На малый бизнес биометрия повлиять не может. Но облегчить жизнь сумеет»

Фото: Максим Платонов

Сокращение касс по всему городу, перевыполнение плана по предоставлению госгарантий и время, когда 100% клиентов банка станут пользователями интернет-банкинга — об этом во время онлайн-конференции интернет-газеты «Реальное время» говорил председатель правления ООО КБЭР «Банк Казани» Олег Бачурин.



Сокращение касс банка, или Новая стратегия в действии

Олег Бачурин был назначен на должность председателя правления Банка Казани 4 месяца назад. Тогда это назначение связывали с новой стратегией развития банка, ключевые задачи которой связывались с IT-направлением. Стратегия в итоге претерпела небольшие изменения: если раньше говорили об оптимизации внутренних бизнес-процессов, то сейчас она затронула и систему взаимодействия с клиентами. Пять касс Банка Казани уже закрыты, еще две на очереди.



— Мы оставляем только полноформатные офисы и подходим к тому, что с большинством клиентов мы взаимодействуем только дистанционно. Мы закрываем не отделения, а кассы. Где девочки сидели за стеклом и никакого взаимодействия с клиентом там не велось. Оставляем полноформатные офисы, где есть кредитный специалист, специалист по вкладам, начальник офиса.

Отдалением и отделением от народа Олег Бачурин это не называет. Четко давая понять — кто еще не пошел по пути сокращения, обязательно к этому придет.

— Кассы — это вымирающий вид?

— Да, вымирающий вид. Потому что это диктует клиент. Клиент сейчас не хочет идти в банк за маленькой операцией. Если он идет в банк, то это за консультацией и помощью. Идти в банк, чтобы оплатить телефон… Уже никто не ходит. Мы не проходим путь Тинькова. Полноценные офисы будут также функционировать. Ближайшие несколько лет мы еще будем в живом общении. Мы, конечно, и офисы трансформируем — ставим электронные очереди, ставим банкоматы с функцией приема купюр, ставим валютообменные банкоматы.

Бюджет IT-направления в этом году в Банке Казани не менялся и составил 30% от общего бюджета, в следующем году эта цифра может достигнуть 40%. Увеличиваться бюджет будет за счет сокращения финансирования других направлений.

Клиент сейчас не хочет идти в банк за маленькой операцией. Если он идет в банк, то это за консультацией и помощью



Трехцветная матрица — что стоит за серым, красным и зеленым?

Измененный формат взаимодействия с клиентами разработан в варианте матрицы. Серый — это значит, что закон не принят и операцию нельзя вводить в действие, красный — законодательство принято, пришла пора разрабатывать новую форму услуг для клиентов, зеленый — как сделать лучше и качественней уже действующие продукты. Так, направление «биометрия» сейчас в красной зоне.

— Сейчас только открывается возможность биометрии. И мы идем в этом направлении. Юридически и технически этот проект закончили. Но его пока не растиражировали. Государство до этого момента не позволяло дистанционно открывать счета. Открытие счета должно было проходить с идентификацией, то есть — живой клиент приходит в банк. Сейчас это можно будет сделать с помощью биометрии. Человек сдает биометрические данные один раз, дальше ему будут доступен ряд операций. На текущий момент вклады можно будет открывать онлайн. Мы очень активно работаем в этом направлении, так как хотим расширить свое присутствие дистанционно, без большой филиальной сетки.

В числе перспектив все в той же «красной» зоне — выдача кредитов онлайн. По мнению Олега Бачурина, это очень перспективное направление. Законодательно это разрешено, сейчас в банке прорабатывают реализацию схемы методологически. В числе ожиданий из «серой» зоны — открытие счетов юрлицами без визита в банк. Это своего рода аналог биометрии по физическим лицам, но в отношении юрлиц пока законодательно это не разрешено. По ожиданиям банкира, этот проект запустится в середине — конце 2019 года.

— Востребованность колоссальная. Представляете, как хорошо: захотели стать предпринимателем — зарегистрировались и вам не нужно никуда идти. Сейчас вам тоже не нужно никуда идти — сейчас к вам придут. На долю малого и среднего бизнеса это повлиять не может. Но облегчить им жизнь точно сумеет.





Сейчас только открывается возможность биометрии. И мы идем в этом направлении. Государство до этого момента не позволяло дистанционно открывать счета. Открытие счета должно было проходить с идентификацией, то есть — живой клиент приходит в банк. Сейчас это можно будет сделать с помощью биометрии



Пенсионная реформа… в банковской сфере

По заявлению Олега Бачурина, порядка 65% пользователей карт банка уже пользуются интернет-банкингом, и этот процент постоянно растет. Интернет-банкинг запустили еще 3 года назад и он мгновенно обеспечил 40% клиентов. От от людей старшего возраста, пенсионеров, как клиентов, в Банке Казани не отказываются.

— Мы уже сейчас замечаем, что выходят на пенсию те, кто давно пользуется мобильным телефоном. Сегодня каждый человек пользуется смартфоном, и если он завтра выйдет на пенсию, он будет пользователем интернет-банкинга.



По предположению председателя правления Банка Казани, в их структуре примерно 80% пользователей интернет-банкинга будет через 1,5 года, 90—100% — примерно через 5 лет.

Госгарантии и никакого… риска

Банк внедрил новую версия приложения по дистанционному банковскому обслуживанию для юрлиц, разработал портал для получения экспресс-госгарантий, которые выдаются всего за 4 часа. План по «гарантированию» уже перевыполнили в августе. В лидерах по получению госгарантий — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Новосибирск. Татарстан, по оценке Олега Бачурина, занимает примерно 15—20-е место. Связывать это с доступом малого и среднего бизнеса к конкурсам, тендерам и торгам, он, конечно не стал, оставив вопросы для размышления нам, журналистам.



— Мы вошли в программу в 2016 году, и сегодня это одно из стратегических направлений. Это не рискованная зона, государство выстроило такую систему, что игроков проверяют в момент заключения контракта. Второй момент — если кто-то не выполнил контракт, тот попадает в «черные» списки, они публичные и официальные. Такой игрок больше не участвует в торгах.

Фактически банк не несет никаких рисков и зарабатывает на комиссии. Самый популярный чек по госгарантиями — 3,5 млн рублей.

Мы работаем на более высокомаржинальном рынке — это потребительское кредитование и более короткие средства. Мы в чистом виде коммерческий банк. У нас нет доступа к бесплатным ресурсам, бюджету, где деньги надолго и бесплатно, и их можно раздавать под низкую ставку



От ипотеки отказались и малому бизнесу отказывать тоже приходится

Отказ от ипотечного кредитования — ровно месяц, как в Банке Казани нет этого продукта. Олег Бачурин объясняет это отсутствием выгоды.

— Это очень дешево и деньги очень «длинные». Мы работаем на более высокомаржинальном рынке — это потребительское кредитование и более короткие средства. Мы в чистом виде коммерческий банк. У нас нет доступа к бесплатным ресурсам, бюджету, где деньги надолго и бесплатно, и их можно раздавать под низкую ставку. Месяц назад мы полностью отказались от ипотечного кредитования.

Между тем кредитование малого и среднего бизнеса — в числе основных направлений. Конкурировать за таких клиентов банк собирается скоростью, ставками и кредитованием без залога. О вопросе, почему предприниматели говорят о невозможности получить кредит и этот вопрос особенно болезненно стоит в Казани (напомним, об этом говорил уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей на онлайн-конференции «Реального времени»), мнение Бачурина такое:

— Те документы, которые мы требуем, соответствуют требованиям Центробанка РФ. Этот пакет неизменен для всех. Отсутствие учета в компании — главная проблема в вопросе доступности финансирования. Иногда предприниматели просто ведут отчетность в тетрадке и этим ограничиваются.



По статистике, которую привел Олег Бачурин, отказывают предпринимателям в 20% случаев. На рынке потребительского кредитования банк видит будущее за сотрудниками крупных компаний с «белой» зарплатой. По количеству выданных кредитов лидирует Казань, замыкает рейтинг Нижний Новгород. Председатель правления Банка Казани объясняет это небольшим присутствием в Нижнем Новгороде — там работают два отделения.

— Что будет дальше? Мы хотим в интернет и оттуда двигаться везде, как с госгарантиями. Развитие и трансформация банковской системы — это внутренняя оптимизация, то есть внутренние процессы будут проходить без участия специалистов.

— Цифровизация производства?

— Да, без этого никуда. Это удешевляет процесс, а это конкурентное преимущество. Однозначно, ставки буду падать, мы будем конкурировать с крупными банками. Клиент всегда будет смотреть на ставку, чтобы ее дать — нужно, чтобы внутренние процессы были оптимальны.