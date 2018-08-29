29 авг. 2018

Online-конференция с Олегом Бачуриным, председателем правления ООО КБЭР «Банк Казани»

Online-конференция с Олегом Бачуриным, председателем правления ООО КБЭР «Банк Казани»

29 августа в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет председатель правления ООО КБЭР «Банк Казани» Олег Бачурин.

Тезисы встречи:
  • Стратегия развития Банка Казани или мы ждем перемен?
  • Интернет-банкинг и IT-тенденции на финансовом рынке
  • Доступность финансирования: поддержка малого и среднего бизнеса








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