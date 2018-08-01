«Һәр бер яшькә күнегергә кирәк. Шушы вакытта гына тормыш белән гармониядә яшәргә була»

Сегодня в Доме дружбы народов Татарстана проходят торжества по случаю 70-летнего юбилея народного поэта РТ Роберта Миннуллина. Юбиляр написал более 60 книг на русском, татарском и башкирском языках, а первый самостоятельный сборник выпустил 42 года назад. О том, что он считает своими главными достижениями, Роберт Миннуллин рассказывает в видеосюжете «Реального времени».