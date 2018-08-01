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«Һәр бер яшькә күнегергә кирәк. Шушы вакытта гына тормыш белән гармониядә яшәргә була»

17:15, 01.08.2018 3

Как в Казани отметили юбилей народного поэта РТ Роберта Миннуллина

«Һәр бер яшькә күнегергә кирәк. Шушы вакытта гына тормыш белән гармониядә яшәргә була»

Сегодня в Доме дружбы народов Татарстана проходят торжества по случаю 70-летнего юбилея народного поэта РТ Роберта Миннуллина. Юбиляр написал более 60 книг на русском, татарском и башкирском языках, а первый самостоятельный сборник выпустил 42 года назад. О том, что он считает своими главными достижениями, Роберт Миннуллин рассказывает в видеосюжете «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоКультура
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:35
    С юбилеем)
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  • Анонимно 19:05
    Поздравляю! Желаю долгой жизни
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  • Анонимно 19:06
    красивый блин. Всегда он нравился.
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