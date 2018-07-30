Александр Карпов: «Сегодня России нужны добывающие, перерабатывающие и транспортные суда»

Генеральный директор Зеленодольского судостроительного завода о сотрудничестве с пограничниками, выходе на рынок рыболовецких судов и жилье для заводчан

Фото: Максим Платонов

«Зеленодольский завод имени Горького» — одно из немногих российских предприятий, которое освоило серийное строительство военных кораблей и гражданских судов и держит планку лидерства по настоящее время. В апреле генеральным директором предприятия был назначен Александр Карпов, ранее он занимал должность заместителя генерального директора. В интервью «Реальному времени» Карпов рассказал о заказах для погранслужбы ФСБ России, планах по освоению рынка гражданских судов, модернизации производства и строительстве жилья для сотрудников.

«С 2011 года на заводе реализуется масштабная программа поэтапного технического перевооружения»



— Александр Николаевич, как развивается сотрудничество «Зеленодольского завода имени А.М. Горького» с пограничной службой ФСБ России?



— В декабре 2011 года завод выиграл тендер на строительство головного пограничного сторожевого корабля проекта 22100, разработанного АО «ЦМКБ «Алмаз» для пограничной службы ФСБ России. 30 мая 2012 года состоялась торжественная церемония закладки, а в 2016 году корабль был сдан заказчику. В апреле 2015 года были заключены контракты на строительство серийных кораблей данного проекта. В июне того же года состоялась закладка первого серийного корабля, получившего наименование «Петропавловск-Камчатский». А через три года, в июне 2018-го, «Петропавловск-Камчатский» был спущен на воду. На сегодняшний день на стапелях завода ведется строительство второго и третьего из серии сторожевых кораблей.

— Чем интересен пограничный сторожевой корабль (ПСКр) нового поколения проекта «Океан»?

— По совокупности технических характеристик ПСКр проекта 22100 (скорость — 21 узел, ледовый класс, дальность плавания — до 12 тыс. миль, автономность — 60 суток, — прим. ред.) не имеют аналогов. Они спроектированы полностью по требованиям Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Корабли многофункциональны, обладают высоким боевым потенциалом, способны участвовать в полномасштабных спасательных операциях и нести службу в автономном режиме в течение 60 суток, в том числе и в арктических широтах, преодолевая площади крупнобитого льда.

В июне 2015 года состоялась закладка первого серийного корабля, получившего наименование «Петропавловск-Камчатский». А через три года, в июне 2018-го, «Петропавловск-Камчатский» был спущен на воду



— Почему завод взялся за его строительство? Насколько производственные мощности были готовы к исполнению контракта?

— «Зеленодольский завод имени Горького» — одно из немногих российских предприятий, которое освоило серийное строительство военных кораблей и гражданских судов и держит планку лидерства по настоящее время. Производственно-техническая база предприятия состоит из комплекса цехов, охватывающих все виды судостроительного производства и позволяющих строить разнотипные корабли и суда различных классов и назначений, располагает современными средствами контроля и системой качества, высококвалифицированным персоналом. С 2011 года на заводе реализуется масштабная программа поэтапного технического перевооружения. Проведен большой объем работ по модернизации корпусозаготовительного и металлургического производств, введено в эксплуатацию современное оборудование ведущих мировых производителей, поэтому производственные мощности были готовы к исполнению контракта на 100%.

«Сложности в строительстве были связаны прежде всего с реализацией программы импортозамещения»



— Пограничный сторожевой корабль 1-го ранга проекта 22100 «Петропавловск-Камчатский» был построен почти за 3 года. Уложился ли завод в срок, исполняя этот контракт? В чем были сложности при его исполнении?

— Корабли данного проекта строятся строго в сроки, установленные контрактами. Сложности в строительстве были связаны прежде всего с реализацией программы импортозамещения. На сегодняшний день все сложности завод разрешил, на кораблях устанавливаются двигатели и редукторы отечественного производства вместо импортных.

— Планирует ли погранслужба закупать новые корабли? Какие требования они предъявляют к характеристикам новых судов?

— Будут ли новые заказы на корабли проекта 22100, зависит от Пограничной службы ФСБ России. Если там примут решение об увеличении количества заказов на строительство пограничных сторожевых кораблей, мы будем строить. На сегодняшний день тактико-технические характеристики и бытовые условия проекта 22100 полностью устраивают морских пограничников.

1 июня на корабле торжественно был поднят военно-морской флаг



— Министерство обороны России законтрактовало строительство на различных судостроительных предприятиях 12 малых ракетных кораблей проекта 21631 и 18 малых ракетных кораблей проекта 22800. Из них пять малых ракетных кораблей проекта 21631 уже сданы флоту Зеленодольским судостроительным заводом в 2014—2016 годах. Как проходит испытания шестой корабль? Как ведется строительство кораблей для других государственных заказчиков?

— Малый ракетный корабль проекта 21631 «Вышний Волочек» успешно выполнил в полном объеме программы заводских ходовых и государственных испытаний и передан в состав Черноморского флота. 1 июня на корабле торжественно был поднят военно-морской флаг. Строительство кораблей для других государственных заказчиков ведется строго в сроки, установленные контрактами.

«Прорабатываем с проектными бюро и предлагаем рыбакам разные варианты судов»

— Зеленодольский завод Горького не раз анонсировал программу по перевооружению предприятия. Расскажите, что сделано, а что еще предстоит? К какому сроку планируется обновить мощности?

— Программа поэтапного технического перевооружения реализуется на предприятии с 2011 года. Проведен большой объем работ по модернизации корпусозаготовительного и металлургического производств, введено в эксплуатацию современное оборудование ведущих мировых производителей. Модернизированы химический участок цеха №6, цех дельных вещей №8, цех судового машиностроения №4. В феврале текущего года был открыт после модернизации трубомедницкий цех №6. Установлено новейшее трубогибочное оборудование с ЧПУ и оптическая измерительная система. В настоящее время приступили к программе модернизации цеха титанового литья. Это уникальное производство было запущено в 1967 году. Работы начали с участка по изготовлению литейных моделей. Планируем установить современные деревообрабатывающие центры с ЧПУ, заменить устаревшее оборудование, произвести комплексные работы, связанные с инфраструктурой. Вторым этапом будет модернизация основного производства цеха титанового литья. Эта программа рассчитана на три года, так как все работы проводятся без остановки действующего производства.

— К 2020 году ваш завод планирует выйти на выпуск 50% гражданской продукции в общем портфеле заказов. Расскажите о приоритетных проектах.

— Прежде всего, это строительство прогулочных судов проектов 03620 и 03621, судов глиссирующего типа, в частности, скоростных пассажирских судов проекта А145, водоизмещающих пассажирских судов проекта А241, также, очень интересна рыболовецкая тематика. Сегодня России нужны добывающие, перерабатывающие и транспортные суда. Прорабатываем с проектными бюро и предлагаем рыбакам разные варианты судов.

«Возродили систему строительства жилья для работников»



— Какие стратегические задачи вы ставите перед собой, возглавив «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»?

— На сегодняшний день вектор стратегии развития завода направлен на расширение традиционных направлений: специальное и гражданское судостроение, машиностроение, металлургия и производство крупногабаритных металлоконструкций. Стратегической программой запланирован рост производства, планомерное закрепление и расширение рынков сбыта продукции, повышение эффективности производства за счет продолжения работ по техническому перевооружению, повышение рентабельности выпускаемой продукции, повышение заработной платы. Кроме того, особое место отводим исполнению обязательств, взятых в рамках социальной политики.

Второй 215-квартирный 10-этажный дом жилого комплекса «Красный металлист» сдан в сентябре 2016 года. Закладка третьего 70-квартирного пятиэтажного дома состоялась 30 августа 2017 года



— Какие социальные программы будут продолжены на предприятии?

— Помимо основных социальных и трудовых гарантий, предусмотренных коллективным договором, мы ежегодно реализуем масштабную социальную программу, которая охватывает не только решение насущных социально-бытовых вопросов «горьковчан», но и включает в себя участие в проектах социальной направленности. Сегодня главной социально значимой задачей для предприятия является разрешение жилищного вопроса. Так, в 2011 году на заводе возродили систему строительства жилья для работников. В 2013 году был сдан первый 132-квартирный 10-этажный дом по улице Фрунзе. Второй 215-квартирный 10-этажный дом жилого комплекса «Красный металлист» сдан в сентябре 2016 года. Закладка третьего 70-квартирного пятиэтажного дома состоялась 30 августа 2017 года. Квартиры сдаются с чистовой отделкой.

Как и прежде, сотрудники предприятия и члены их семей могут круглогодично отдыхать и поправлять свое здоровье в санатории-профилактории «Дельфин». Работники могут приобрести путевки в санаторий на льготных условиях. Работникам вредного производства путевки предоставляются бесплатно.

Ежегодно выделяются значительные средства на проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, а спортивные достижения заводчан отмечаются ценными наградами. У нас создана и находится в непрерывном развитии собственная спортивная база — комплекс «Авангард». В 2015 году завершилась реконструкция этого комплекса.

Регулярно обновляются непроизводственные объекты заводской инфраструктуры. Так, в 2013 году был отремонтирован и оснащен новым оборудованием здравпункт завода. Модернизированы центральная столовая «Восточная» и столовая №22 в одном из цехов завода.

Кроме того, социальная программа завода по-прежнему включает в себя оказание материальной помощи работникам в различных жизненных ситуациях, обеспечение доставки на работу служебным транспортом и многое другое.

Партнерский материал

