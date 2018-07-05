Будни «Послеижевска»: в столице Удмуртии не заметили обрушение архитектурного символа города

Пострадавший от пожара памятник предлагают восстановить всем миром. «Команда Удмуртии» хранит молчание

Второй день самой обсуждаемой темой в ижевских сообществах в соцсетях остается пожар, произошедший 3 июля на башне главного корпуса оружейного завода, в результате которого обрушилась венчавшая этот памятник архитектуры начала XIX века триумфальная колонна. Символ Ижевска, пребывающий последние десятилетия в удручающем состоянии, стал еще ближе к полному разрушению. Региональные власти между тем включили режим молчания. Подробности — в материале «Реального времени».

«Это точка невозврата»

Для Ижевска башня оружейного завода, или «башня Ижмаша», как ее еще называют, — это главный символ города, вроде Спасской башни кремля для Казани. Она всегда занимала центральное место на фотографиях города, в сувенирной продукции, она же изображена на барельефе в зале заседаний Городской думы. Поэтому произошедший пожар здесь называют настоящей трагедией.

«Это и вправду точка невозврата, на мой взгляд. Хотя все к тому шло, — высказался на своей странице в «Фейсбуке» известный ижевский краевед Сергей Жилин. — Неслучайно, поселившись за городом еще 14 лет назад, я всегда говорил и говорю, что нахожусь в эмиграции, ибо видеть, как уничтожают целенаправленно Ижевск, не могу. Даже у большевиков рука не поднялась на этот символ города — ограничились бронзовым царским орлом. Ижевска, по сути, не стало, осталось поселение Послеижевск. Конечно, в главном заводском корпусе с башней случались пожары и раньше, но это было никак не от безысходности времени, да и последствия их тут же ликвидировались. В любом городе должны быть знаковые точки, в равной степени дорогие и 8-летнему ребенку, и 80-летнему человеку, места, объединяющие разные поколения, делающие нас согорожанами, несмотря на разницу в возрасте. Горожанин и гражданин — слово-то одно! Не знаю, хватит ли у нас (вероятно, умения, — прим. ред.), как после пожара 1834 года, восстановить памятник, но он все равно будет уже иной. Как и мы».

«Сгорела башня главного корпуса Ижевского оружейного завода. Спокойное информационное сообщение: пожар ликвидирован, пострадавших нет. Как будто речь идет о возгорании проводки в обычном жилом доме. Пострадавшие есть! И главный пострадавший — это город Ижевск, лишившийся сегодня своего символа — заводской башни», — написали в официальном сообществе «Музея Ижевска».

Власти промолчали

Ижевский сегмент «Фейсбука» и популярные телеграм-каналы активно высказывают возмущение по поводу того, до какой степени неухоженности довели главный символ города. При этом чрезвычайно заметным на фоне этого бурления стало молчание руководства республики.

Активный пользователь соцсетей глава Удмуртии Александр Бречалов вечером 3 июля разместил пост об участии удмуртских предприятий в «Иннопроме», вечером 4 июля — об открытии республиканских сельских спортивных игр. Молчат по поводу пожара и будущего исторического памятника премьер Ярослав Семенов, вице-премьеры и министры.

«Какая-то дичь, убедите меня, что это не так. Про шпиль отписалась уже даже далекая от региональных проблем «Афиша». И я не вижу ни одной новости или поста от #командаудмуртии. Иннопромы, триатлоны, кадровые резервы и прочий стафф вместо реальной повестки дня. Может, пора уже перенести госаппарат в Сарапул? И им, и нам вздохнется легче», — сетует в «Фейсбуке» пользователь Николай Рупасов.

Председатель Городской думы Ижевска и один из претендентов на пост главы города Олег Гарин разместил фото лишившейся шпиля башни с подписью «Слова не нужны». Из руководства Ижевска полноценно высказался по этому поводу только и. о. замглавы администрации по социальной политике Дмитрий Чистяков.

«Надеюсь, что судьба здания, являющегося федеральной собственностью, не оставит никого равнодушным, и все заинтересованные стороны — Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии, правительство Удмуртии, федеральные органы власти, муниципалитет Ижевска, бизнес-сообщество, горожане сообща найдут решение, которое поможет нам сохранить его для будущих поколений», — приводит слова Чистякова пресс-служба городской администрации.

Из руководства Ижевска полноценно высказался по этому поводу только и. о. замглавы администрации по социальной политике Дмитрий Чистяков. Фото izhevskinfo.ru



Не стал высказываться в соцсетях по этому поводу предприниматель и советник главы УР Константин Сунцов, которого называют фаворитом гонки за пост главы Ижевска.

«Вообще, стратегия «замолчать» тему пожара в здании бывшего заводоуправления и никак ее не комментировать со стороны республиканской власти выглядит неубедительно, — пишет автор популярного анонимного телеграм-канала «LIFE 18». — Демонстративно игнорируя столь горячую тему, при этом размещая посты про выставки, форумы и продвижение собственного бизнеса, нынешнее руководство республики и его близкое окружение рискуют нарваться на серьезный негатив со стороны жителей Ижевска».

В поисках инвестора

Главный корпус ижевского оружейного завода уже давно не имеет никакого отношения к концерну «Калашников» (ранее он назывался «Ижмаш»). Памятник архитектуры федерального значения находится в федеральной же собственности. Его курирует управление Росимущества в Удмуртии и Кировской области, однако фактически неэксплуатируемые корпуса долгие годы никем не охраняются, а потому нередко туда наведываются бездомные, очередной визит которых и мог привести к этому пожару.

Власти Удмуртии несколько лет говорят о желании получить исторический комплекс в собственность. Однако принять обязательства по его сохранению ни регион, ни столица республики не в состоянии с финансовой точки зрения. Как говорят эксперты, только на поддержание состояния зданий и предотвращение их дальнейшего разрушения требуется не менее 150 млн рублей. В целом же на реставрацию памятника истории и архитектуры нужно от 2,5 до 4 млрд рублей. Понятно, что регион с хронически проблемным бюджетом такие средства найти не сможет. Работы по реставрации хотели включить в программу подготовки празднования 100-летия конструктора оружия Михаила Калашникова еще при предыдущем главе УР Александре Соловьеве. Юбилей будут праздновать в 2019 году, по первоначальной смете республика надеялась на получение свыше 20 млрд рублей из федерального бюджета, часть из которых и могла пойти на башню. Конечно, такие средства никто выделять из госказны не намеревался. Сам вопрос о восстановлении здания из программы был в итоге исключен.

Некое оживление этой теме придал Александр Бречалов в первые месяцы после своего назначения врио главы республики в прошлом году. В частности, в конце апреля 2017 года на встрече с бизнес-сообществом новый руководитель республики сообщил, что провел предварительные переговоры в Москве по зданию главного корпуса «Ижмаша», в котором мог бы разместиться экспоцентр. Затем в августе на презентации карты инвестиционных возможностей Удмуртии инвесторам представили проект по этим зданиям. Предлагалось осуществить реновацию корпуса под возможности экспоцентра, возвести объекты гостиничного и торгового сегмента, создать музейный комплекс. Но желающих так и не нашлось.

Памятник архитектуры федерального значения находится в федеральной же собственности. Фото iigen.livejournal.com

«С Божьей помощью, да с собственной смекалкой осилим и эту напасть!»

Спасать символ города усилиями горожан предложил еще один претендент на пост главы Ижевска — директор гуманитарного лицея Михаил Черемных.

«Это нашему поколению Вызов, а правильнее сказать, Поручение! С Божьей помощью, да с собственной смекалкой осилим и эту напасть! Предлагаю сброситься всем миром и самим же и восстановить эту триумфальную колонну. И не перекладывать это дело ни на федералов, ни на регионалов, ни на Концерн «Калашников» — больше времени потеряем. Если захотят и если успеют принять участие в восстановлении ижевской святыни, будем очень признательны! А так-то и сами справимся, нет что ли?!», — написал Черемных в «Фейсбуке».

Для этого он предложил собрать оргкомитет и начать сбор средств. Инициатива вызвала споры — одни считают, что для такой цели действительно стоит сплотиться и внести посильное пожертвование, другие подчеркивают, что корпус находится в собственности Российской Федерации, и именно федеральные власти должны профинансировать работы. В дискуссии участвуют депутаты Гордумы, предприниматели и общественные деятели.

Пока неясно, получится ли применить в вопросе восстановления разрушившейся триумфальной колонны башни «Ижмаша» краудфандинг. Однако для сохранения всего главного корпуса нужны более серьезные решения, которых у властей пока, очевидно, нет.