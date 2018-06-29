Эхо заинской трагедии: газовики ополчились на пластиковые окна

Только за последние пять дней на воде в Татарстане погибли 14 человек, среди них — двое детей

Только за последние пять дней в Татарстане утонули 14 человек, двое из которых дети. Как сохранять жизни татарстанцев, решали сегодня на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в РТ. Там же призадумались, что сделать, чтобы в республике не повторилась история со взрывом газа в Заинске и не горели мусорные полигоны. Подробности — в материале «Реального времени».

Жара и алкоголь «утопили» за 5 дней 14 человек



Большое количество трагедий на воде и взрыв в Заинске, повлекший смерть трех человек, стали причинами внепланового заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС РТ. Обсуждали в первую очередь меры по сохранению жизней татарстанцев — существующих, как оказалось, недостаточно.

Открыл рабочее совещание первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Он рассказал, что с начала купального сезона на воде погибли 22 человека, в том числе трое детей — увеличение на 72% по сравнению с прошлым годом (который, напомним, в этот период жаркой погодой не отличался).

— Практически ежедневно на водоемах гибнут два-три человека. Несмотря на проводимую профилактическую работу, положительных результатов по предотвращению гибели людей на воде мы не достигли. Мы становимся заложниками ситуации — складывается впечатление, что мы не можем справиться, не предупреждаем гибель людей, — невесело начал Нигматуллин.

Рустам Нигматуллин рассказал, что с начала купального сезона на воде погибли 22 человека, в том числе трое детей — увеличение на 72% по сравнению с прошлым годом



Только за последние пять дней на воде в Татарстане погибли 14 человек, среди них — двое детей. Всего зафиксировано 23 происшествия, в которых удалось спасти лишь одного человека. 11 погибших купались в не оборудованных для этого местах и, ко всему прочему, были подшофе. Еще три человека перевернулись в лодке во время рыбалки — и тут без алкоголя не обошлось. Как раз в такой ситуации и удалось спасти одного рыбака. Четыре смертельных случая произошли из-за того, что отдыхающим стало плохо во время купания, а трех детей потеряли из-за недостаточного контроля за ними.

Всего с начала 2018 года на воде погибли уже 30 человек, в том числе четыре ребенка — это на 40% больше, чем в прошлом году. При этом в печальной статистике отметились 15 районов республики, в числе которых Казань, Альметьевский, Зеленодольский, Чистопольский, Агрызский, Менделеевский, Камско-Устьинский районы — в каждом из них зафиксировано по две смерти.

В скором времени жара спадет, и можно ожидать, что количество отдыхающих на воде уменьшится, и, как следствие, уменьшится и количество происшествий. Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь рассказал, что с 3 июля республику накроет холодный фронт, сопровождаемый штормовым ветром, градом и грозами.

«Мы не можем мириться с гибелью людей, тем более в таких масштабах»

А пока, в жару, по Татарстану открыто всего 35 пляжей, еще четыре в этом году не открылись. При этом в 35 районах республики разрешенных пляжей нет вообще. Несанкционированных же мест купания более чем достаточно — более 250.

Главный госинспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов рассказал, что трагические случаи происходят зачастую в малолюдных местах.

— Автомобилисты приезжают в малолюдные места, пьют, купаются и гибнут, — кратко описал эту схему спикер. Посетовал он и на тех, кто моет машину в воде, не задумываясь об ущербе, наносимом природе.

Юрий Венедиктов рассказал, что трагические случаи происходят зачастую в малолюдных местах

По его словам, в районы уже направили рекомендации размещать аншлаги не просто с надписью «Купание запрещено», но и с разъяснением причин.

В МЧС с происшествиями борются, в том числе работая с детьми, например, в детских оздоровительных лагерях проводят акцию «Научись плавать». Всего Юрий Венедиктов представил на слайдах ряд мер по предотвращению ЧП на воде. В их числе установление аншлагов в запрещенных, но популярных среди жителей местах купания, активизация работы патрульных групп у воды, усиление профилактики среди групп риска и обучение на базе МЧС еще большего количества спасателей.

Заслушав представителей нескольких муниципалитетов и профильных организаций, Рустам Нигматуллин отчитал докладчика из Камско-Устьинского района, заметив, что в местах массового купания нужно организовать дежурство спасателей. Правда, ему тут же пояснили, что двое человек в районе погибли в малолюдных местах, а в местах многолюдных спасатели в жаркие дни дежурят. Кроме того, двое погибших, как выяснилось, были пьяны. Но Нигматуллин не стал объяснять все алкоголем.

— Коллеги, как бы мы ни хотели, у нас среди утонувших всего 30% в состоянии алкогольного опьянения. Остальные трезвые, и какого, извиняюсь, они лезут в эти места, не очень понятно. Соответственно, работа с ними, в том числе и с рыбаками, — это тоже ваша работа. Надо разъяснять, наказывать, в конце концов. Я ко всем в данном случае обращаюсь, не только к Камскому Устью, — отреагировал первый заместитель премьер-министра РТ.

Немного помедлив, он подытожил:

— Мы не можем мириться с гибелью людей, тем более в таких масштабах. Поэтому в целях стабилизации обстановки даю указание представителям МЧС в муниципальных районах лично возглавить данный участок работы.

Среди поручений было также обеспечение профилактической работы и патрулирования территорий.

Второй темой заседания стали меры по обеспечению безопасного использования внутридомового газового оборудования — по причине случившегося 22 июня взрыва газа в Заинске

Пластиковым окнам объявили войну

Второй темой заседания стали меры по обеспечению безопасного использования внутридомового газового оборудования — по причине случившегося 22 июня взрыва газа в Заинске.

Заместитель гендиректора «Газпром трансгаз Казань» Евгений Прокопьев остановился на основных проблемах, связанных с эксплуатацией газового оборудования. По сведениям организации, на 1 января 2018 года в республике необходимо заменить 198 тысяч газовых плит, 31 тысячу газовых колонок и 15 тысяч отопительных котлов. За последние полгода по заявкам абонентов за счет населения было заменено 10 600 газовых плит, 1 800 газовых колонок и 4 200 отопительных котлов.

— Но проблема упирается в другое. Современное многоквартирное жилье, как правило, оснащено герметичными стеклопакетами и входными дверями, которые герметизируют помещение квартир. Отсутствие притока воздуха для нормальной работы газовых приборов приводит к нарушению тяги, — озвучил проблему Прокопьев.

Как следствие — за шесть месяцев газовое оборудование 24 раза дало сбой, что привело к отравлению угарным газом, а в Альметьевске и Чистополе из-за этого погибли люди.

«Газпром трансгаз Казань» пытается бороться с ЧП в квартирах разговорами — дает разъяснения населению при первичных инструктажах и во время ежегодных проверок. Кроме того, по мнению организации, необходимо изменить строительные нормы — для того, чтобы в жилье циркулировало больше воздуха.

Еще одна проблема, по мнению Прокопьева, касается историй, когда люди самовольно меняют газовые колонки, тем самым подвергая опасности как себя, так и близких.

Нигматуллин попросил все управляющие компании во всех районах проверять газовое оборудование

Исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров остановился на том, что делают для повышения качества услуг газоснабжения населения. Он выразил опасения по поводу качества обслуживания сетей газоснабжения в Актанышском, Апастовском, Камско-Устьинском, Рыбно-Слободском, Сабинском и Черемшанском районах, где не приняли тариф на текущий ремонт сетей. Выслушав доклад, Нигматуллин попросил все управляющие компании во всех районах проверять газовое оборудование. Впрочем, спикер сам же отметил, что УК не обязаны этого делать, но люди зачастую не уделяют внимания тому факту, что оборудование в ходе эксплуатации может прийти в негодность.

— Поэтому, к сожалению, как и с объектами на воде, приходится постоянно увещевать и заниматься разъяснениями. Но это наши люди, других нет! — констатировал заместитель премьер-министра.

Полигоны ТБО проверят

Все это время, не проронив ни слова, рядом с Нигматуллиным в президиуме слушал доклады начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин. В конце совещания он взял-таки слово, чтобы поднять третью тему — пожаров на полигонах ТБО.

Только за последние дни пожары случились в Лаишево и Лениногорске. Хабибуллин поручил проверить полигоны ТБО на местах на предмет соответствия всем требованиям. Рустам Нигматуллин, со своей стороны, отметил, что дал указание проверить их работу в том числе и прокуратуре республики.