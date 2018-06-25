ЧМ-2018: как поляки и колумбийцы учатся говорить по-татарски

В день пока самого яркого казанского матча ЧМ-2018 между Колумбией и Польшей спортивная редакция «Реального времени» опубликовала текстовый репортаж с городских улиц, которые заполонили болельщики команд со всего мира. Сегодня создатели канала в Ютьюбе #вКазане любезно поделились с нашим изданием видеоиллюстрацией похождений колумбийцев и поляков в столице Татарстана. Все многообразие фанатских эмоций на казанских улицах и экспресс-обучение болельщиков татарскому языку — в свежем видеоролике.