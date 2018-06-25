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ЧМ-2018: как поляки и колумбийцы учатся говорить по-татарски

11:38, 25.06.2018 2 Сюжет: ЧМ по футболу 2018 в России

«Чеэм» на улицах Казани

ЧМ-2018: как поляки и колумбийцы учатся говорить по-татарски Фото: Максим Платонов

В день пока самого яркого казанского матча ЧМ-2018 между Колумбией и Польшей спортивная редакция «Реального времени» опубликовала текстовый репортаж с городских улиц, которые заполонили болельщики команд со всего мира. Сегодня создатели канала в Ютьюбе #вКазане любезно поделились с нашим изданием видеоиллюстрацией похождений колумбийцев и поляков в столице Татарстана. Все многообразие фанатских эмоций на казанских улицах и экспресс-обучение болельщиков татарскому языку — в свежем видеоролике.


Интернет-газета «Реальное время»
СпортФутбол Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:08
    Такие смешные))
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  • Анонимно 15:08
    Так уж получилось, живу около фан феста, они не дают мне спать!!!
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