Видеоопрос: «Свинина халяль» — серьезное нарушение, или из ситуации раздули скандал?»

Фото: Антон Журавлев

На неделе в казанских и челнинских магазинах был обнаружен продукт из свинины с этикеткой «халяль». Карбонад был произведен ООО «Челны-мясо», которое давно выпускает продукцию, сделанную по мусульманским канонам. После инцидента всю партию товара изъяли из продажи, а на предприятии остановили все халяльное производство.

«Свинина халяль» – это серьезное нарушение, или из ситуации раздули скандал?» и «Доверяете ли вы наклейке «халяль» на этикетке?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.