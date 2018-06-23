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Видеоопрос: «Свинина халяль» — серьезное нарушение, или из ситуации раздули скандал?»

07:00, 23.06.2018 5
Видеоопрос: «Свинина халяль» — серьезное нарушение, или из ситуации раздули скандал?» Фото: Антон Журавлев

На неделе в казанских и челнинских магазинах был обнаружен продукт из свинины с этикеткой «халяль». Карбонад был произведен ООО «Челны-мясо», которое давно выпускает продукцию, сделанную по мусульманским канонам. После инцидента всю партию товара изъяли из продажи, а на предприятии остановили все халяльное производство.

«Свинина халяль» – это серьезное нарушение, или из ситуации раздули скандал?» и «Доверяете ли вы наклейке «халяль» на этикетке?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
БизнесРозничная торговля Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 07:08
    я считаю за такое надо штрафовать и халяль-магазины должны отказываться от их продуктов. Чтобы думали что делают в следующий раз
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  • Анонимно 07:23
    Астэгэфирулла, астэгэфирулла
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  • Анонимно 08:06
    Это все произошло из-за халатности дум рт. Все организации усилили контроль и бдительность на время чм 2018, а дум рт позволил такое.
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  • Анонимно 10:50
    Вот пусть сами пугают свою свинину
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  • Анонимно 10:50
    Пусть сами кушают эту свинину
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