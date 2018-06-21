«Люди понимают, что сберегать — это хорошо, но ресурсов у них для этого недостаточно»

Bloomberg рассказал об исчезновении среднего класса в России

Аналитики агентства Bloomberg пришли к неутешительным выводам — в современной России исчезает средний класс. Одним из ярких показателей этого стало то, что доля доходов, направленных на сбережения, приблизилась к минимуму. «Реальное время» предлагает вниманию читателей выжимку из материала.

Даже бережливость становится роскошью, доступной для немногих россиян в то время, как экономика с трудом восстанавливается, а доходы стагнируют. Возможность сберегать превращается в новую черту, разделяющую имущих и неимущих в России, после самой продолжительной рецессии в стране в этом столетии, пишет Bloomberg в заметке под заголовком «Исчезнувшее чудо путинского среднего класса превратило сбережения в роскошь» (End of Putin's Middle Class Miracle Turns Savings Into a Luxury).

Детали

Доля доходов, направленных на сбережения, приблизилась к минимуму с момента прихода президента Владимира Путина к власти в 2000 году, несмотря на то, что до 50% россиян, согласно исследованиям, хотели бы откладывать свободные средства. По данным Росстата, в некоторые месяцы в прошлом году процент доходов, который россияне направляли на сбережения, опускался до 3,3%, а в марте 2018 года составлял 7,7%.

«Люди понимают, что сберегать — это хорошо, но ресурсов у них для этого недостаточно», — говорит руководитель отдела изучения уровня жизни «Левада-центра» Марина Красильникова. По ее словам, доходы тратятся на потребление, которое откладывалось слишком долго.

По данным Bloomberg, в мае продолжилось замедление роста реальной заработной платы и располагаемых доходов, что вынуждает людей залезать в долги и таким образом продолжать тратить после многих лет сокращения расходов. В прошлом квартале оптовая и розничная торговля внесли нулевой вклад в 1,3-процентный прирост ВВП.

Среди крупнейших экономик мира только у США сейчас наблюдается такая же концентрация доходов домохозяйств в руках самых богатых 10% населения, как в России, свидетельствуют данные Credit Suisse Group AG.

О росте неравенства свидетельствует и статистика по депозитам. В первом квартале только депозиты от 1 млн рублей показали рост, а вклады до 100 тысяч рублей уменьшились на 10%, показывают данные Агентства по страхованию вкладов. Почти две трети россиян говорят, что у них нет сбережений, следует из опроса, проведенного для ЦБ в мае.

Как пишет Bloomberg, в период нефтяного бума в Россию пришло достаточно денег, чтобы удвоить средний класс до более чем 60% населения и превратить потребительский спрос в двигатель экономики. Однако этого не произошло. Только 19% опрошенных в ходе недавнего опроса аналитического центра НАФИ отнесли себя к среднему классу, который может себе позволить покупку мебели и бытовой техники.

Контекст В «майском указе» Владимир Путин ставит задачу снизить количество живущих за чертой бедности в два раза (это примерно 20 млн человек).



Как недавно подсчитали эксперты рейтингового агентства АКРА, для того, чтобы относиться к среднему классу в России, надо получать минимум 121,1 тысячи рублей до вычета налогов в Москве и в два раза меньше (60 тысяч рублей) — в остальных регионах. При этом, сообщал Росстат, средняя зарплата в стране за январь — апрель 2018 года составила 41,4 тысячи рублей. Также отмечалось, что 10% наиболее оплачиваемых работников в стране получают в 15 раз больше, чем 10% наименее оплачиваемых сотрудников. Считается, что формирование устойчивого и большого среднего класса в стране не только гарантирует высокий доход значительной части граждан, но и обеспечивает стабильность экономической и политической системы в стране. Именно поэтому сокращение этой прослойки общества, безусловно, плохая новость для всех, кто живет в России.

