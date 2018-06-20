Blue Man в Казани: «Все цветы» расцветят зиму в декабре

C июля 2017 года Cirque du Soleil владеет нью-йоркской Blue Man Productions — материнской компанией Blue Man Group. Эта покупка позволяет российской команде Cirque du Soleil привезти легендарных «блюменов» с их гастрольным шоу в Казань, сообщает пресс-центр Цирка дю Солей. А продажа билетов на новое шоу только что стартовала в Казани. Подробнее в материале «Реального времени».

Забыть все

Это новинка в афише «солнечного цирка». Новый проект — шоу Blue Man Group World Tour в этом году впервые приедет в Россию. Как советуют в цирке, «забудьте все то, что вы знаете и ждете от Cirque du Soleil. Blue Man Group показывает жизнь во всех ее красках, обладает собственной неповторимой эстетикой, признанным музыкальным талантом и непревзойденным опытом создания интерактивных проектов».

В Казани только что стартовала продажа билетов на шоу Blue Man Group. Выступления пройдут c 12 по 16 декабря в «Татнефть Арене». Пока в продаже находятся четыре гастрольных шоу в в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Екатеринбурге.

Три лысых блюмена с непосредственной наивностью исследуют то, что мы привыкли считать нормой, подшучивая над нашими общими комплексами



Как сообщается на сайте шоу, идеология Blue Man Group — это человеческие отношения и связь между людьми. Выступления артистов виртуозно сочетают музыку, юмор и современные технологии. Эта смесь взывает к внутреннему ребенку каждого из нас и помогает взглянуть на мир под новым углом.

Три лысых блюмена с непосредственной наивностью исследуют то, что мы привыкли считать нормой, подшучивая над нашими общими комплексами, и напоминают нам о том, что между людьми куда больше общего, нежели различий. Вполне толерантная идеология. Блюменов поддерживает рок-группа, поэтому единение неизменно завершается радостной кульминацией — незабываемым, счастливым танцем.

Шоу Blue Man Group постоянно обновляется, его дополняют свежие истории, новая музыка и специально созданные номера. «Их концерты — незабываемое переживание детского восторга, уже захватившее в плен более 35 млн человек в 20 странах мира», — сообщает сайт блюменов.

Все краски мира

Девиз шоу Blue Man Group — живи всеми красками! Blue Man Group — международная компания, работающая в сфере живых развлечений. Более всего известна благодаря новаторским шоу, получившим ряд наград. Компания была создана в Нижнем Ист-Сайде Нью-Йорка тремя друзьями — Крисом Винком, Филом Стэнтоном и Мэттом Голдманом. Первое шоу Blue Man Group дебютировало в 1991 году в нью-йоркском театре Astor Place.

Сегодня стационарные шоу Blue Man Group можно увидеть в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Бостоне, Чикаго, Орландо и Берлине. Гастрольное шоу World Tour путешествует по всему миру.

Девиз шоу Blue Man Group — живи всеми красками!



Интересная деталь — Blue Man Group выступает около 3 600 раз в год, их шоу с 1991 года посмотрели более 35 миллионов человек. Группа была номинирована на премию Grammy. В 2016 году они выпустили третий студийный альбом под названием THREE, в том числе ограниченным тиражом на виниле в студии звукозаписи Rhino Records. Группа принимала участие в записи саундтреков ко многим фильмам и выступала с престижными оркестрами в США.

С шоу Megastar World Tour, своего рода пародией на рок-тур, Blue Man Group объехала сотни городов в 11 странах мира. Всего зрителями шоу стали более 2 миллионов человек. В честь своего 25-летия Blue Man Group презентовала первую книгу Blue Man World — завораживающе красивое антропологическое исследование мира любознательных «блюменов».

Как артисты попадают в шоу? Blue Man Group регулярно проводит кастинги потенциальных «блюменов». От актеров, претендующих на эти роли, требуется, в том числе, выдающееся актерское мастерство, чувство ритма и музыкальность… Создатели шоу — Фил Стэнтон, Крис Винк и Мэтт Голдман — сценаристы и исполнители, удостоенные ряда премий; музыканты и композиторы, чьё творчество номинировалось на премию Grammy; авторы и сооснователи признанной во всем мире Blue Man Group.

Хочется успокоить поклонников собственно цирковых шоу Цирка дю Солей, наша публика не перестанет знакомиться с ними и дальше. «Блюмены» — это один из проектов, что касается приезда в Казань Цирка дю Солей с собственными представлениями, то, как сообщили в пресс-службе московского представительства, сейчас выбирается новое шоу для проката по России.