Куда пойти в Казани: песни «Дискотеки Аварии», презентация Собчак и фестиваль фанатов FIFA

Афиша мероприятий с 11 по 17 июня

Фото: Олег Тихонов

Следующая неделя запомнится нам, прежде всего, событием, которого с замиранием сердца так долго ждала вся страна — в России стартует чемпионат мира по футболу. И все предстоящие мероприятия в Казани так или иначе будут связаны с мундиалем. Казанцев и гостей татарстанской столицы ждут знаменитые балетные постановки, масштабный фестиваль болельщиков, концерты со знаменитостями. На казанские дороги выедет первый в городе беспилотный автобус, вылетит первый самолет в Батуми, пройдет парад народов. Планируйте неделю с обзором «Реального времени».

В оперном театре покажут лучшие постановки (12+)

11 июня на сцене Татарского театра оперы и балета им. Мусы Джалиля стартует международный музыкальный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань». Зрители смогут посмотреть лучшие постановки репертуара, в которых выступят солисты Шаляпинского и Нуриевского фестивалей. Программу откроет известная постановка театра — балет «Спартак» А. Хачатуряна. Из известных спектаклей также будут представлены «Баядерка», «Лебединое озеро» и «Золотая Орда».

15 июня на фестивале откроется оперный блок. Первая постановка — «Пиковая дама», заключительная — «Набукко».

Завершится международный фестиваль 5 июля.

Из известных спектаклей также будут представлены «Баядерка», «Лебединое озеро» и «Золотая Орда». Фото Романа Хасаева



«Дискотека Авария» выступит у казанской «Чаши» (16+)

12 июня на площадке у казанской «Чаши» пройдет праздничный концерт в честь Дня России. На сцене выступят группы «Большой куш», «Сильфред-CREW», творческие коллективы столицы РТ. Гимн России исполнит Эльмира Калимуллина в сопровождении хора Академии Игоря Крутого и сводного хора Казани. Хедлайнером концерта станет группа «Дискотека Авария», сообщает Дирекция спортивных и социальных проектов.

Также в этот день будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых, фудкорт, зоны активностей для футбольных болельщиков, пройдут мастер-классы.

Начало в 12.00.

В парке им. Горького — парад народов и «Прогульщики» (12+)

Также в День России, 12 июня, в казанском парке им. Горького откроется шатровый парк «Мой Дом — Моя Республика». Представители народов, проживающих в Татарстане, представят главные элементы своей культуры и традиций. Программа праздника планируется обширная: игры, караоке-баттл, конкурсы, мастер-классы, концерт и многое другое.

Откроется парк «Парадом дружбы народов». Шествие в национальных костюмах пройдет от центрального входа в парк им. Горького до главной сцены. Завершится праздник концертом этнической музыки, где кроме национальных исполнителей и коллективов выступит известная молодежная группа «Прогульщики».

Начало запланировано на 11.00, вход свободный.

Зрителей познакомят с инновационной конструкцией шатла и его дизайном

В Казани начнет ездить беспилотный автобус (18+)

12 июня на площадке напротив «Татнефть Арены» пройдет презентация беспилотного пассажирского автобуса. Возможности автомобиля покажут внутри огороженной территории. Электробус будет двигаться со скоростью 10 км/ч. А маршрут по специально выделенной линии вдоль Казанки достигнет 650 метров. Зрителей познакомят с инновационной конструкцией шатла и его дизайном.

Во время чемпионата мира по футболу беспилотник будет курсировать по выделенной полосе вдоль улицы Сибгата Хакима (от казанской «Чаши» до «Казань Арены»).

«Казань Арена» примет первый матч ЧМ-2018 (6+)

14 июня стартует чемпионат мира по футболу — 2018. Футбольный турнир пройдет в 11 городах России и завершится 15 июля. В Казани первый матч назначен на 16 июня, в этот день на поле «Казань Арены» встретятся сборные Франции и Австралии. Начало в 13.00.

Отметим, команда Австралии прибудет в Казань 10 июня. Игроки будут проживать на базе «Ак Барса», а тренировки проводить на стадионе «Трудовые резервы». 12 июня в столицу Татарстана прилетят колумбийские футболисты, они будут жить в горнолыжном комплексе «Казань». 13 июня приедет сборная Японии, которая поселится на базе ФК «Рубин».

14 июня стартует чемпионат мира по футболу 2018. Фото Олега Тихонова

В Казани стартует фестиваль болельщиков FIFA (12+)

В день старта чемпионата мира, 14 июня, на площадке у казанской «Чаши» откроется фестиваль болельщиков FIFA. Здесь в прямой трансляции можно будет посмотреть все матчи чемпионата. Первый показ пройдет 14 июня в 18.00: планируется трансляция игры «Россия — Саудовская Аравия».

На площадке разместится зона активностей, где можно будет поиграть в футбол, поучаствовать в мастер-классах, пройти полосу препятствий. Также посетители смогут купить национальные сувениры.

Тематика мероприятий будет меняться ежедневно. В день открытия запланировано театрализованное шоу «Welcome to Kazan! Добро пожаловать в Россию!», которое расскажет об исторических, культурных традициях Казани, Татарстана и России, а также спортивном наследии страны. На сцене выступят творческие коллективы Казани и республики.

Завершится фестиваль болельщиков в один день с чемпионатом мира.

Волонтеры со всего мира съедутся в Казань на форум (16+)

С 14 по 22 июня в Казани пройдет международный образовательный форум FISU Volunteer Leaders Academy. В столицу РТ съедутся более 100 представителей волонтерских движений из стран-членов FISU.

Форум проводится для обмена опытом в сфере проведения крупных спортивных мероприятий. Перед участниками выступят эксперты FISU, UNESCO, Международного олимпийского комитета, WADA, а также представители оргкомитетов будущих универсиад и студенческих чемпионатов мира.

16 июня Ксения Собчак представит в Казани фильм о своем отце. Фото Олега Тихонова

Ксения Собчак презентует в Казани фильм об отце (18+)

16 июня Ксения Собчак представит в Казани фильм о своем отце. Картина выйдет в российский прокат 12 июня. По словам создателей, новая картина — это попытка разобраться в политической судьбе Анатолия Собчака, вникнуть в уголовное дело, причины его эмиграции и скоропостижной смерти.

В фильме представят интервью с Владимиром Путиным, где президент вспоминает об операции вывоза бывшего мэра Санкт-Петербурга во Францию. Многие факты будут преданы огласке впервые. В фильме также снимались Анатолий Чубайс, Дмитрий Медведев, Алексей Кудрин и другие видные политические деятели.

Специальный показ пройдет в кинотеатре «Алмаз Синема Порт». Начало в 20.00.

Казань откроет авиасообщение с Батуми (18+)

16 июня из Казани откроется первый регулярный рейс в Батуми. Полеты будет осуществлять татарстанская компания «ЮВТ АЭРО». Рейсы планируются по субботам и средам. Улететь из Казани можно будет в 08.10 утра, из Батуми — в 21.05 по местному времени. Время в полете займет 2 часа 40 минут.

На сайте авиакомпании цены стартуют от 8 тыс. рублей.

Полеты будет осуществлять татарстанская компания «ЮВТ АЭРО». Фото Максима Платонова

Пройтись по деревянным улочкам и посетить Мергасовский дом (6+)

На следующей недели в Казани открывается ряд экскурсий. Так, 11 июня казанцев и гостей столицы приглашают на экскурсию по старым улочкам города. Во время экскурсии «Русская деревянная. Первая гора сто лет назад» посетителям покажут деревянные дома середины XIX века, казанские задворки, самые тихие улицы города. Место встречи — Маяковского, 24а, начало в 11.00. Стоимость составит 300 рублей.

17 июня пройдет экскурсия «Казанский авангард. Революционная функциональность». Экскурсантам покажут изнутри Мергасовский дом и Дом печати, расскажут об особенностях казанского конструктивизма и соцгородах столицы РТ. Начало в 14.00, сбор в холле отеля «Ногай». Билет обойдется в 300 рублей.

Кроме этого:

11 июня на автодроме KazanRing пройдет любительский гоночный чемпионат RHHCC (Russian Hot Hatch Club Championship). Вход свободный, начало в 10.00. (18+)

12 июня в парке «Черное озеро» пройдут бесплатные уроки шотландского танца. Начало в 18.30. (6+)

13 июня в казанском «Штабе» пройдет дискуссия «Секс по талонам или надзиратель в телевизоре: какую антиутопию выберешь ты?». В программе: выступления экспертов-литературоведов, конкурсы на знание сюжетов антиутопий и биографий писателей, дискуссия. Начало в 18.30, вход свободный. (18+)

14 июня на площадке учебно-методического центра ФАС России пройдут публичные обсуждения на тему антимонопольного и рекламного законодательства и законодательства о госзакупках. Начало регистрации в 09.00. (18+)







Выставка «На пути к Бесконечности», посвященная истории татарского народа, проходит в НКЦ «Казань». Фото Максима Платонова



Выставка «На пути к Бесконечности», посвященная истории татарского народа, проходит в НКЦ «Казань». Фото Максима Платонова 15 июня в кинотеатре «Каро» пройдет фестиваль короткометражного кино Австралии Short+Sweet. Фильмы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Начало в 19.30, стоимость билетов — от 250 рублей. (18+)

16 и 17 июня на фабрике Алафузова пройдет фото-марафон. Для желающих будут организованы фото-зоны и специальные атрибуты в виде ретро-автомобилей, коллекции оружия и мотоциклов. Сфотографироваться можно будет с 09.00 до 21.00. Стоимость входа — 300 рублей и 1 тысяча рублей для профессиональных фотографов. (18+)

В Татарстане стартует череда Сабантуев. 16 июня Сабантуй пройдет в Нижнекамске. Из новшеств этого года — литературная поляна и выставка работ народного художника Ахсана Фатхутдинова. Также 16 и 17 июня народные гуляния пройдут в селах. (6+)

Открылась выставка «На пути к Бесконечности», посвященная истории татарского народа. Она проходит в НКЦ «Казань» по адресу: ул. Пушкина, 86.

