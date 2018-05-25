Алексей Песошин о поддержке МСБ: «Понятно, что этого никогда не бывает достаточно…»
Торгово-промышленная палата РТ и Конституционный суд РТ начнут сотрудничество в части оказания бесплатной юридической помощи
Сегодня Торгово-промышленная палата РТ пригласила на торжественный обед предпринимателей, состоящих в союзе. На этот раз не для обсуждения актуальных вопросов, а для чествования бизнесменов, ведь 26 мая в стране отмечается День российского предпринимательства. Тем не менее празднество не обошли серьезные темы. Подробности — в материале «Реального времени».
«Понятно, что этого никогда не бывает достаточно»
Торжественно, за круглыми столами, в Торгово-промышленной палате РТ сегодня бизнесмены отмечали День российского предпринимательства, который пройдет 26 мая. На приглашение ТПП откликнулись порядка 60 ее членов, преимущественно представляющих малый и средний бизнес. За двумя отдельными столами в центре зала разместились официальные лица республики. Казанский ведущий Айдар Садыков громким поставленным голосом объявил хедлайнеров празднования — премьер-министра РТ Алексея Песошина, председателя правления ТПП Шамиля Агеева и председателя административного совета ТПП, генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафината Яруллина.
За этим последовала череда приветствий. Рафинат Яруллин, например, в своем выступлении акцентировал внимание на том, что в погоне за ростом ВВП большую роль играет как раз малый бизнес, поскольку он более гибок и открыт новым технологиям. По его словам, вместе с ними нужно создать механизм для развития малого бизнеса.
— Буквально сегодня приняли решение еще поднять цены на бензин. Плохая информация, очень плохая, потому что все это автоматически переходит на строительные материалы, на картошку, моркошку. Но, понимаете, в любом случае у нас в республике самая низкая по сравнению с другими регионами цена на нефть… Это тоже большая задача, которую надо совместно с Москвой решать. Перевозки становятся дорогими, малому и крупному бизнесу от этого не легче, — переживал за малый бизнес Яруллин.
Премьер-министр РТ Алексей Песошин был традиционно краток. Он немногословно поздравил предпринимателей с праздником и немного углубился в историю Торгово-промышленной палаты, которая по указу Минтимера Шаймиева была создана в 1992 году.
После небольшой справки он заверил бизнесменов, что «кое-что в республике все-таки делается». Так, в 2017-м на поддержку малого и среднего бизнеса в Татарстане потратили 1,25 млрд рублей. Не забыл премьер-министр напомнить и о четырех ТОСЭР и порядка 65 промышленных парков, бизнес-инкубаторов и муниципальных площадок, функционирующих в республике.
— Понятно, что этого никогда не бывает достаточно. Мы понимаем, что нужно вместе, плотнее работать для того, чтобы та доля малого и среднего предпринимательства, которая сейчас составляет чуть более 25% валового продукта, увеличилась хотя бы процентов до 40, — обозначил курс премьер-министр. И пожелал предпринимателям оставаться такими же профессиональными и деятельными.
«Решение принимается хорошее, а исполнение…»
Шамиль Агеев подготовился к приветствию основательно. Председатель правления ТПП решил остановиться на недочетах в работе с бизнесом и сделал это с присущей ему прямотой. Достав список свежих майских указов президента, связанных с предпринимательством, он, заметив, что ознакомились с ними далеко не все, начал их зачитывать и попутно анализировать текущую ситуацию. Говоря об улучшении условий ведения предпринимательской деятельности, Агеев заметил, что зачастую при хорошем решении конечный результат оказывается далек от идеала:
— У нас как. Решение принимается хорошее, а исполнение… Как «Платон». Поэтому надо делать так, чтобы минимизировать потери и напряжение для предпринимателей. Чтобы предпринимательская деятельность не схлопывалась. Отчеты одни, данные одни, а в реальной жизни мы чувствуем на себе снижение покупательской способности, снижение прослойки бизнеса, — заметил председатель ТПП.
Говоря об упрощении льготного финансирования, в том числе привлечении льготных кредитов на цели МСБ, Агеев констатировал, что сейчас происходит обратный процесс. Он рассказал, что Фонд содействия промышленности поддержал восемь проектов на 2 млрд под 5% на 5 лет. Но в целом льготные проценты, по его словам, получить очень сложно.
— К сожалению, практика сложилась такая. Вы знаете, какую прибыль получили банки России за четыре месяца этого года? Я вам скажу — 537 миллиардов. Получается, банки работают сами на себя, — отметил спикер.
Все сложности, скрытые в процессе исполнения майских указов, перечислять не будем, поскольку они и так всем известны и даже набили оскомину. Но не исключено, что хоть немного, но их облегчит дружба между ТПП РТ и Конституционным судом РТ. Две организации на праздновании договорились сотрудничать в части оказания бесплатной юридической помощи. Свои подписи под соглашением на праздновании Дня предпринимательства поставили председатель правления ТПП Шамиль Агеев и председатель Конституционного суда РТ Фархат Хуснутдинов.
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