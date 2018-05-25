Алексей Песошин о поддержке МСБ: «Понятно, что этого никогда не бывает достаточно…»

Торгово-промышленная палата РТ и Конституционный суд РТ начнут сотрудничество в части оказания бесплатной юридической помощи

Фото: Олег Тихонов

Сегодня Торгово-промышленная палата РТ пригласила на торжественный обед предпринимателей, состоящих в союзе. На этот раз не для обсуждения актуальных вопросов, а для чествования бизнесменов, ведь 26 мая в стране отмечается День российского предпринимательства. Тем не менее празднество не обошли серьезные темы. Подробности — в материале «Реального времени».

«Понятно, что этого никогда не бывает достаточно»

Торжественно, за круглыми столами, в Торгово-промышленной палате РТ сегодня бизнесмены отмечали День российского предпринимательства, который пройдет 26 мая. На приглашение ТПП откликнулись порядка 60 ее членов, преимущественно представляющих малый и средний бизнес. За двумя отдельными столами в центре зала разместились официальные лица республики. Казанский ведущий Айдар Садыков громким поставленным голосом объявил хедлайнеров празднования — премьер-министра РТ Алексея Песошина, председателя правления ТПП Шамиля Агеева и председателя административного совета ТПП, генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафината Яруллина.

За этим последовала череда приветствий. Рафинат Яруллин, например, в своем выступлении акцентировал внимание на том, что в погоне за ростом ВВП большую роль играет как раз малый бизнес, поскольку он более гибок и открыт новым технологиям. По его словам, вместе с ними нужно создать механизм для развития малого бизнеса.

— Буквально сегодня приняли решение еще поднять цены на бензин. Плохая информация, очень плохая, потому что все это автоматически переходит на строительные материалы, на картошку, моркошку. Но, понимаете, в любом случае у нас в республике самая низкая по сравнению с другими регионами цена на нефть… Это тоже большая задача, которую надо совместно с Москвой решать. Перевозки становятся дорогими, малому и крупному бизнесу от этого не легче, — переживал за малый бизнес Яруллин.

Рафинат Яруллин в своем выступлении акцентировал внимание на том, что в погоне за ростом ВВП большую роль играет как раз малый бизнес, поскольку он более гибок и открыт новым технологиям



Премьер-министр РТ Алексей Песошин был традиционно краток. Он немногословно поздравил предпринимателей с праздником и немного углубился в историю Торгово-промышленной палаты, которая по указу Минтимера Шаймиева была создана в 1992 году.

После небольшой справки он заверил бизнесменов, что «кое-что в республике все-таки делается». Так, в 2017-м на поддержку малого и среднего бизнеса в Татарстане потратили 1,25 млрд рублей. Не забыл премьер-министр напомнить и о четырех ТОСЭР и порядка 65 промышленных парков, бизнес-инкубаторов и муниципальных площадок, функционирующих в республике.

— Понятно, что этого никогда не бывает достаточно. Мы понимаем, что нужно вместе, плотнее работать для того, чтобы та доля малого и среднего предпринимательства, которая сейчас составляет чуть более 25% валового продукта, увеличилась хотя бы процентов до 40, — обозначил курс премьер-министр. И пожелал предпринимателям оставаться такими же профессиональными и деятельными.

«Решение принимается хорошее, а исполнение…»

Шамиль Агеев подготовился к приветствию основательно. Председатель правления ТПП решил остановиться на недочетах в работе с бизнесом и сделал это с присущей ему прямотой. Достав список свежих майских указов президента, связанных с предпринимательством, он, заметив, что ознакомились с ними далеко не все, начал их зачитывать и попутно анализировать текущую ситуацию. Говоря об улучшении условий ведения предпринимательской деятельности, Агеев заметил, что зачастую при хорошем решении конечный результат оказывается далек от идеала:

— У нас как. Решение принимается хорошее, а исполнение… Как «Платон». Поэтому надо делать так, чтобы минимизировать потери и напряжение для предпринимателей. Чтобы предпринимательская деятельность не схлопывалась. Отчеты одни, данные одни, а в реальной жизни мы чувствуем на себе снижение покупательской способности, снижение прослойки бизнеса, — заметил председатель ТПП.

Председатель правления ТПП решил остановиться на недочетах в работе с бизнесом и сделал это с присущей ему прямотой



Говоря об упрощении льготного финансирования, в том числе привлечении льготных кредитов на цели МСБ, Агеев констатировал, что сейчас происходит обратный процесс. Он рассказал, что Фонд содействия промышленности поддержал восемь проектов на 2 млрд под 5% на 5 лет. Но в целом льготные проценты, по его словам, получить очень сложно.

— К сожалению, практика сложилась такая. Вы знаете, какую прибыль получили банки России за четыре месяца этого года? Я вам скажу — 537 миллиардов. Получается, банки работают сами на себя, — отметил спикер.

Все сложности, скрытые в процессе исполнения майских указов, перечислять не будем, поскольку они и так всем известны и даже набили оскомину. Но не исключено, что хоть немного, но их облегчит дружба между ТПП РТ и Конституционным судом РТ. Две организации на праздновании договорились сотрудничать в части оказания бесплатной юридической помощи. Свои подписи под соглашением на праздновании Дня предпринимательства поставили председатель правления ТПП Шамиль Агеев и председатель Конституционного суда РТ Фархат Хуснутдинов.

1 / 21 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов