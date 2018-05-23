Три игрока «Крыльев Советов» — лучшие в своих номинациях по итогам сезона в ФНЛ

Три игрока «Крыльев Советов» попали в число лучших по завершении сезона в Футбольной национальной лиги, сообщает пресс-служба самарской команды.

Это вратарь Евгений Конюхов, форварды Сергей Корниленко и Александр Соболев.

Евгений Конюхов получил звание лучшего голкипера первенства. Евгений провел 23 «сухих» матча из 37 проведенных в сезоне.

Сергей Корниленко признан лучшим нападающим минувшего сезона. В первенстве 2017/18 форвард отметился 15 забитыми голами и 4 голевыми передачами. При этом 8 забитых Корниленко мячей стали для «Крыльев» победными.

Форвард Александр Соболев стал победителем в номинации «лучший молодой футболист и игрок-открытие». В составе самарской команды он забил 8 голов в 12 матчах и отдал одну голевую передачу.

Лучшим тренером сезона в ФНЛ стал наставник ФК «Оренбург» Владимир Федотов.

