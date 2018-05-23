Владимир Федотов из «Оренбурга» — лучший тренер ФНЛ-2017/2018

Футбольная национальная лига утвердила лауреатов завершившегося сезона. Наставник ФК «Оренбург» Владимир Федотов назван лучшим тренером.

Приняв команду в середине августа на 13-м месте, Федотов быстро повел ее наверх. Осенью уральцы выдали беспроигрышную серию и на зимний перерыв ушли уже на втором месте с отрывом от третьего в 3 очка. Так же стабильно провел «Оренбург» и весну, вполне закономерно завершив первенство на первом месте.

Трижды Владимир Федотов признавался лигой лучшим тренером месяца — в октябре, ноябре и апреле. В двух случаях такое признание совпадало и с мнением болельщиков, голосовавших на официальном сайте ФНЛ.