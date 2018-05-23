«Рубин» запланировал два сбора в Европе

Футбольный клуб «Рубин» на своем официальном сайте объявил, где проведет два межсезонных сбора.

Первую часть подготовки к предстоящему сезону казанская команда проведет в столице Сербии Белграде с 17 по 30 июня. Второй сбор пройдет с 6 по 21 июля у Альпийских гор Австрии, в городе Бад-Радкерсбурге.

Напомним, команду Курбана Бердыева по ходу сезона 2017/2018 покинул ряд футболистов с высокими зарплатами, а пополнили Кристиан Нобоа, Владимир Гранат, Цезарь Навас и Ивелин Попов. Прошедший сезон Российской футбольной Премьер-лиги «Рубин» закончил на 10-м месте с 38 очками.