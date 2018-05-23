Правительство Украины запретило ввозить в страну шифер из России

Кабмин Украины запретил ввозить в страну российский шифер. Решение было принято сегодня на заседании правительства.

При этом, Украина отменила запрет на ввоз аммиачной селитры из РФ, исключив ее из перечня запрещенных к ввозу товаров с России, сообщает местный телеканал 112.ua.

Ранее стало известно, что министр энергетики Украины планирует запретить ввоз в страну угля из России.