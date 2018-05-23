Рустам Минниханов принял в Кремле ватерполистов «Синтеза»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил ватерпольную команду «Синтез» с победой в Суперкубке России по водному поло «Кубок адмирала Ф. Ушакова» сезона 2017/2018.

«Для нас большая честь встретиться вместе с вами, от души поздравляю с такой долгожданной победой в Суперкубке России на «Кубок адмирала Ф. Ушакова». Вы одержали уверенную победу над серьезным соперником! Безусловно, нынешний успех команды — это итог целеустремленной работы всего коллектива, в том числе игроков, тренерского штаба, руководства и администрации клуба «Синтез». Особо отмечу роль, значение и вклад в победу спонсоров команды — это группа компаний «ТАИФ» и «Казаньоргсинтез». Они вместе с вами были нацелены на эту победу. Вся республика болела за вас, мы верили, и вы оправдали доверие болельщиков и представителей нашей республики.

У наших юных ватерполистов есть на кого равняться и с кого брать пример, — сказал президент Татарстана. — Сегодня для занятий водным поло в республике созданы прекрасные условия. Функционирует 108 стандартных плавательных бассейнов, из них семь 50-метровых и отвечают самым высоким стандартам для проведения соревнований.

Ваш успех — это некий задел для того, чтобы сделать инвестиции в этот прекрасный вид спорта. Еще раз поздравляю вас с победой, так держать! Уверен, вы и впредь будете радовать нас новыми спортивными достижениями и успехами. Всем вам здоровья, удачи и успехов», — обратился президент Татарстана к ватерполистам «Синтеза».





Напомним, недавно казанская команда по водному поло «Синтез» завоевала Суперкубок России. В финале подопечные Андрея Белофастова одолели волгоградский «Спартак» — 14:12.