Казанский «Синтез» стал обладателем Суперкубка России по водному поло

Казанский «Синтез» обыграл дома «Спартак-Волгоград» в матче за Суперкубок России по водному поло сезона-2017/18.

Встреча в Казани завершилась со счетом 14:12 в пользу хозяев.

Первый розыгрыш Суперкубка России в этом виде спорта прошел в сезоне-2016/17. Тогда обладателем трофея стал волгоградский «Спартак», пишет «Р-Спорт».

14 апреля казанский «Синтез» обыграл «Астану» со счетом 21:4 в чемпионате России по водному поло.