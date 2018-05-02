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Казанский «Синтез» стал обладателем Суперкубка России по водному поло

23:27, 02.05.2018
Казанский «Синтез» стал обладателем Суперкубка России по водному поло
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Казанский «Синтез» обыграл дома «Спартак-Волгоград» в матче за Суперкубок России по водному поло сезона-2017/18.

Встреча в Казани завершилась со счетом 14:12 в пользу хозяев.

Первый розыгрыш Суперкубка России в этом виде спорта прошел в сезоне-2016/17. Тогда обладателем трофея стал волгоградский «Спартак», пишет «Р-Спорт».

14 апреля казанский «Синтез» обыграл «Астану» со счетом 21:4 в чемпионате России по водному поло.

Спорт Татарстан
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