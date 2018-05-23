Израиль нанес авиаудары по объектам «Хамаса» в секторе Газа
Самолеты Армии обороны Израиля нанесли ночью удары по подземной структуре и двум морским объектам движения «Хамас» в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, распространенном армейской пресс-службой.
«Удары были нанесены в ответ на проникновение во вторник утром нескольких террористов в Израиль и поджог военного поста»,— цитирует фрагмент заявления ТАСС.
До этого в ответ на эту вылазку израильский танк поразил наблюдательный пост «Хамаса» в южной части сектора Газа.
Ранее стало известно, что в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа погибли 59 палестинцев.ОбществоВласть
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