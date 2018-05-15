Число погибших в Газе палестинцев возросло до 59

Фото: ru.wikipedia.org / Israel Defense Force

Число палестинцев, погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, возросло до 59, среди них восьмимесячная девочка.



«Восьмимесячная палестинская девочка Лейла Анвар Гандур умерла, надышавшись газом в восточном районе сектора Газа», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения автономии.

Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме. Ранее сообщалось, что в результате случившегося пострадали 1,7 тыс. человек.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отозвать для консультации своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля в секторе Газа.