Минфин США продлил сроки прекращения сделок с группой «ГАЗ»

Министерство финансов США продлило до 23 октября сроки прекращения сделок с группой «ГАЗ» и ее дочерними компаниями.



Механизм исключения «ГАЗа» из санкционного списка аналогичен тому, что ранее публиковало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в отношении «Русала», передают «Ведомости». Бизнесмен Олег Дерипаска, в отношении которого также были введены санкции, должен перестать контролировать автоконцерн.

Представитель группы «ГАЗ» не стал комментировать информацию.

Напомним, 6 апреля власти США объявили о введении санкций в отношении Дерипаски и подконтрольных ему структур. Речь идет о таких компаниях, как «Русал», En+, группа «ГАЗ», агрохолдинг «Кубань», Basic Element Ltd., B-Finance Ltd., «Евросибэнерго».