«Бинбанк», «ФК Открытие» и «Промсвязьбанк» заявили о выводе активов на 239 млрд рублей

Временные администрации санируемых «Бинбанка», «Промсвязьбанка» и «ФК Открытие» подали в правоохранительные органы заявления по сделкам с признаками вывода активов на 239 млрд рублей.



По словам зампредседателя ЦБ Василия Поздышева, временные администрации банков использовали более мягкую схему возврата активов. При этом регулятор и собственники расходятся в оценке объема добровольно переданных таким образом средств. Бывшие владельцы оценивают их в более 400 млрд рублей, ЦБ — в 100 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

«Мне кажется, что по итогам работы наших временных администраций и Фонда консолидации банковского сектора стоит обсудить с Государственной думой дальнейшее развитие механизма субсидиарной ответственности», — заявил Поздышев.

Ранее сообщалось, что проблемные активы банка «ФК Открытие» на начало 2018 года превышали 420 млрд рублей.

