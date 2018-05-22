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«Бинбанк», «ФК Открытие» и «Промсвязьбанк» заявили о выводе активов на 239 млрд рублей

19:35, 22.05.2018 1
«Бинбанк», «ФК Открытие» и «Промсвязьбанк» заявили о выводе активов на 239 млрд рублей
Фото: pixabay.com

Временные администрации санируемых «Бинбанка», «Промсвязьбанка» и «ФК Открытие» подали в правоохранительные органы заявления по сделкам с признаками вывода активов на 239 млрд рублей.

По словам зампредседателя ЦБ Василия Поздышева, временные администрации банков использовали более мягкую схему возврата активов. При этом регулятор и собственники расходятся в оценке объема добровольно переданных таким образом средств. Бывшие владельцы оценивают их в более 400 млрд рублей, ЦБ — в 100 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

«Мне кажется, что по итогам работы наших временных администраций и Фонда консолидации банковского сектора стоит обсудить с Государственной думой дальнейшее развитие механизма субсидиарной ответственности», — заявил Поздышев.

Ранее сообщалось, что проблемные активы банка «ФК Открытие» на начало 2018 года превышали 420 млрд рублей.

ЭкономикаБанки
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:46
    "вывели" - это украли , или по дороге вывели в Европу? И что там делать Думе? Думать надо прокурору и следствию.
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