Проблемные активы «ФК Открытие» на начало года превысили 400 млрд рублей

Проблемные активы банка «ФК Открытие» на начало 2018 года превышали 420 млрд руб. ($6,8 млрд). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бизнес-план банка.

Согласно бизнес-плану, непрофильные активы банка поделены на две категории: Legacy — нерыночные проблемные активы, и Strategy — рыночные активы, требующие отдельных стратегий из-за ограничения ликвидности.

Ранее глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов заявил, что «ФК Открытие» и «Бинбанк» будут объединены 1—8 января 2019 года. Завершить объединение планируется в срок от 9 до 12 месяцев, добавил Михаил Задорнов.