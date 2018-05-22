Начальник татарстанского МЧС Рафис Хабибуллин заработал в 2017 году 4,9 миллиона рублей

Начальник ГУ МЧС РФ по РТ Рафис Хабибуллин заработал в 2017 году 4,9 млн рублей. Это на 1,7 млн рублей больше, чем декларировал министр в прошлом году — 3,2 млн рублей.

В его собственности находятся: квартира 197,9 кв.м., жилой дом 310,3 кв.м., участок 1260 кв.м. Личного автомобиля, согласно декларации, он не имеет. Сведения о доходах опубликовало Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

В декларации за этот год супруга не фигурирует. Однако в прошлом году она заработала 41 млн рублей. Хабибуллины несколько лет занимали вторую строчку в рейтинге семейного благосостояния.