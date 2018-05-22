Прокуратура РТ: в Салмачах и Куюках похитили участки на 42 млн рублей, к афере причастен адвокат

Фото: Реальное время

Сегодня Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу пятерки обвиняемых в аферах с муниципальными землями под Казанью. Ущерб от их действий оценен в 42,8 млн рублей.

Расследованием дела занимались сотрудники Следкома по РТ. В зависимости от роли и степени участия участникам группы предъявлены обвинения в мошенничестве, покушении на него, использовании подложных документов и легализации имущества, добытого преступным путем.



По версии следствия, в 2010 году двое татарстанцев создали организованную группу с целью хищения земельных участков, куда вовлекли троих соучастников.

В 2010—2013 годах члены группы путем подделки первичных документов и введения в заблуждение сотрудников регионального управления Росреестра, приобрели права собственности на 32 земельных участка в казанском поселке Салмачи и деревне Куюки Пестречинского района.

Часть похищенных земельных участков они легализовали путем переоформления их на подставных лиц и последующей реализации.

Сотрудникам Росреестра удалось пресечь попытку завладения лишь двумя участками в Салмачах, которые пытались оформить на себя двое участников группы.

Из материалов уголовного дела следует, что одним из его фигурантов был адвокат. В 2012 году он приобрел один из похищенных земельных участков, а в последующем обратился к своей сожительнице с просьбой выступить в качестве фиктивного покупателя этой недвижимости. Действия адвоката были квалифицированы по ч. 1 ст. 175 УК РФ (заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем). Вину в совершении указанного преступления он полностью признал, однако в дальнейшем уголовное преследование в отношении него было прекращено в связи с истечением сроков давности.

При этом следственным органом в адрес президента адвокатской палаты Московской области внесено представление для решения вопроса о лишении мужчины статуса адвоката, сообщили «Реальному времени» в Прокуратуре РТ.

Свою вину соучастники группы признали лишь частично. В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На все земельные участки наложен арест.



Уголовное дело направлено в Пестречинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Казани за мошенничество с продажей участков осудили риелтора.