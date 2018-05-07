За хищения под 5 млн рублей казанский суд наказал лжериелтора реальным сроком с отсрочкой в 9 лет

Получила 5 лет колонии общего режима, но сохранила свободу 42-летняя жительница Казани Татьяна Волкова. В минувшую пятницу Приволжский райсуд Казани признал ее виновной в мошенничестве под видом оказания риелторских услуг, от которого пострадали 13 граждан.

Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ, вину в преступлениях подсудимая полностью признала и возместила потерпевшим 980 тысяч рублей. Впрочем, общий ущерб от ее действий был оценен следствием в сумму более 4,8 млн рублей.

Судом установлено, что с 2015 по 2017 гг. обвиняемая под видом оказания риелторских услуг предлагала гражданам приобрести в собственность земельные участки в населенных пунктах Гильдеево и Куюки Пестречинского района Республики Татарстан по привлекательной цене — 200 тысяч рублей за 10 соток. Низкую стоимость участков объясняла якобы имеющимися у нее связями в районной администрации, но обязательства не выполняла, а деньги присваивала.

Суд приговорил Волкову к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, однако предоставил ей отсрочку наказания до достижения ребёнком 14-летнего возраста. Как уточнили «Реальному времени» в Приволжском райсуде, сейчас ребенку осужденной лишь пять лет.

Приговор может быть оспорен.