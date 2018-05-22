Генконсульство Китая в Казани откроется к началу 2019 года

Генконсульство Китая откроется к концу 2018 года или к началу 2019-го, рассказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на брифинге в Кабмине.

«После того, как было принято решение по Подлужной, был сложный процесс согласования, потому что это официальное генеральное консульство Китайской Народной Республики в городе Казани. Соответственно, [работа проводилась] через Министерство иностранных дел, через Федеральную службу безопасности и так далее. Там было огромное количество процедурных вопросов.

Потом, когда эти согласования завершились и было принято решение, что здание будет на Подлужной, китайская сторона выдвинула некоторые требования по благоустройству той зоны, которая будет находиться в их распоряжении. Соответственно, это тоже займет какое-то время», — отметила Минуллина.

Ранее стало известно, что Генконсульство Китая в Казани откроют на земле, которая принадлежит депутату Госдумы Айрату Хайруллину и его брату, гендиректору АО «Эдельвейс Корпорейшн» Илшату Хайруллину.