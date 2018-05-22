«Волго-Вятскуправтодор» вновь ищет подрядчика для содержания нескольких трасс в РТ за 4 млрд рублей

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» 21 мая объявило тендер на содержание участков автодорог Р-239, Р-241 и М-7, а также подъезда к аэропорту «Казань», которые находятся на территории Татарстана. На эти цели из федерального бюджета выделят 4 млрд рублей.

Согласно техзаданию, дороги необходимо будет содержать в течение 5 лет. В список работ входят восстановление изношенного верхнего слоя асфальта, ремонт и мойка дорожных знаков и остановок общественного транспорта, уборка снега и т. д.

Отметим, что «Волго-Вятскуправтодор» 30 марта уже размещало тендер на содержание указанных участков дорог, но тогда не было подано ни одной заявки на участие в аукционе.