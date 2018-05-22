Госдолг Удмуртии остался на уровне 48,4 миллиарда рублей

На 1 мая 2018 года государственный долг Удмуртии составил 48,44 млрд рублей. За апрель этот показатель не изменился.

По данным Минфина республики, 37,8% долга приходится на кредиты из федерального бюджета. Задолженность перед Москвой у Удмуртии составляет 26,2 млрд рублей.

Кредиты, полученные от кредитных организаций, составляют 13,2 млрд рублей. Объём обязательств региона по гособлигациям составляет 9 млрд рублей.

Расходы на обслуживание госдолга на 1 мая составили 788,9 млн рублей. Отмечается, что просрочек по долгам республика не допускала.

Напомним, что в марте сумма госдолга снизилась на 3,5 млрд рублей. Это связано с тем, что республика вернула бюджетный кредит в размере 3 млрд рублей под 0,1% годовых, который привлекался в феврале 2018 года сроком на 56 дней для покрытия кассового разрыва в бюджете.