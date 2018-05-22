Центральный пляж Оренбурга могут перенести из-за ремонта набережной

Власти Оренбуржья могут перенести Центральный пляж Оренбурга. Это связано с реконструкцией набережной Урала.

По данным портала «Вестирама», пляж может быть перемещен на этой же территории или перенесен в другое место.

Представитель МЧС Ольга Сыпченко рассказала, что в этом году в области планируется открыть 28 пляжей.

«В Оренбурге это традиционно сложившиеся места отдыха людей: пляж «Радуга», яхт-клуб «Урал», санаторий «Урал», парк-отель «Нежинка», база отдыха «Экстрим-парк», пляж «Волна», — приводит ее слова издание.

Напомним, что из-за решения реконструировать набережную власти Оренбурга вновь закрыли спуск к Уралу и пешеходный мост через реку. На весь проект планируется потратить 111 млн рублей.