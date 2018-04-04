Власти Оренбурга вновь закроют спуск к Уралу из-за реконструкции за 111 миллионов рублей

Власти Оренбурга планируют потратить на реконструкцию набережной реки Урал 111 млн рублей. Для проведения работ спуск к Уралу вновь будет закрыт.

На презентации проектов «Комфортной городской среды» глава Оренбурга Евгений Арапов рассказал, что бюджет города предоставит 11 млн рублей. Остальные деньги должны перечислить из федеральной и областной казны, передает портал ria56.ru.

Дизайн-проект благоустройства набережной реки Урал в Оренбурге условно разделили на две очереди. В 2018 году продолжат ремонт западной набережной протяженностью 1,1 км, а также приступят к благоустройству верхней набережной. На время работ планируется закрыть спуск к Уралу и пешеходный мост через реку.

Также городские власти закажут проект создания восточной набережной. Ее длина также должна составить 1,1 км.

В мэрии считают, что в 2018 году возможно завершить работы первого этапа западной набережной.

Напомним, что за благоустройство набережной проголосовало большинство жителей Оренбурга. Этот объект захотели облагородить 46,9% из участвовавших в голосовании за проекты «Комфортной городской среды».