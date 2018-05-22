Глава СКР Александр Бастрыкин в 2017 году удвоил свои доходы

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в 2017 году заработал 16,5 млн рублей, что более чем в два раза больше, чем годом ранее — 7,95 млн рублей. Об этом говорится в декларации, размещенной на сайте СКР.

Отмечается, что в 16,5 млн рублей также входит перерасчет за 2014-2016 годы в размере 5,45 млн руб.

Доход жены главы СКР в прошлом году составил 4,64 млн руб. Бастрыкин владеет совместно с супругой и детьми квартирой площадью 224,4 кв. м и двумя дачами (294,3 кв. м и 138,5 кв. м).

Отметим, что генеральный прокурор России Юрий Чайка заработал в 2017 году 11 млн 724 тыс. рублей, что на 2,4 млн рублей больше, чем годом ранее.