Генпрокурор России в 2017 году увеличил свой доход на 2,4 млн рублей

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заработал в прошлом году 11 млн 724 тысячи рублей, что на 2,4 млн рублей больше, чем годом ранее. Об этом сказано в сведениях о доходах, опубликованных на сайте Генпрокуратуры РФ.



В собственности у Юрия Чайки автомобиль ГАЗ-13 («Чайка»). В пользовании генпрокурора РФ имеется квартира площадью 203,6 кв. м.

Супруга генпрокурора в прошлом году заработала 8,2 млн рублей. В ее собственности имеется квартира в 203,6 кв. м и нежилое помещение площадью 175 кв. м.



Доход первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана в 2017 году составил около 4,9 млн рублей. Остальные 14 заместителей генпрокурора РФ по итогам прошлого года заработали от 3,6 млн до 7,4 млн рублей. Среди них больше всех заработал назначенный в прошлом году руководителем Главной военной прокуратуры Валерий Петров — 7,48 млн рублей.