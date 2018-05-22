Центробанк РФ выпустил первую полимерную банкноту к ЧМ-2018

Фото: Центробанк России

Центробанк России выпустил первую полимерную банкноту к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Тираж составит около 20 млн экземпляров.

На новой банкноте, номинал которой 100 рублей, изображены мальчик с мячом и великий футболист Лев Яшин. Композиция «символизирует преемственность поколений — мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин», отмечает пресс-служба ЦБ в пресс-релизе.

На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже — названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата.



Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани. Подробнее о подготовке к мундиалю — в сюжете «Реального времени».