Суд заочно арестовал экс-главу Нижнего Новгорода
Нижегородский районный суд заочно арестовал экс-главу Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, обвиняемого в получение взятки.
Как сообщает «Криминальная хроника», адвокат обвиняемого возражала против удовлетворения заявленного следователем ходатайства.
Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил дело против Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова. Их подозревают в получении взятки в размере 17 млн рублей. Сейчас Кондрашов объявлен в розыск.Происшествия
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