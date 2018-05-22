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Суд заочно арестовал экс-главу Нижнего Новгорода

10:44, 22.05.2018
Суд заочно арестовал экс-главу Нижнего Новгорода
Фото: ru.wikipedia.org / Artem Korzhimanov

Нижегородский районный суд заочно арестовал экс-главу Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, обвиняемого в получение взятки.

Как сообщает «Криминальная хроника», адвокат обвиняемого возражала против удовлетворения заявленного следователем ходатайства.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил дело против Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова. Их подозревают в получении взятки в размере 17 млн рублей. Сейчас Кондрашов объявлен в розыск.

Происшествия
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