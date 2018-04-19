Экс-главу Нижнего Новгорода и его заместителя заподозрили в получении взяток на 17 млн рублей

СКР возбудил дело против бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, Олег Кондрашов и Владимир Привалов лично и через посредников получили 17 млн рублей от одного из предпринимателей в обмен на общее покровительство и решение входящих в их компетенцию вопросов, помощь в ритуальном бизнесе и выделение земли для строительства крематория на территории Нижнего Новгорода.

Сейчас Кондрашов объявлен в розыск, а Привалов и посредники в получении взятки — предприниматели Сергей Муравлев и Юрий Гришин — задержаны.



Отметим, что Кондрашов был главой администрации Нижнего Новгорода в 2010—2015 годах.



Ранее следствие предъявило обвинение вице-спикеру парламента Нижегородской области и бывшему мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину. Его обвиняют получении взятки в особо крупном размере.