Даниил Валиуллов продлил контракт с «Ладой»

Контракт с тольяттинским клубом «Лада» продлил защитник Даниил Валиуллов. Срок соглашения — 2 года, сообщает пресс-служба «автозаводцев».

В минувшем сезоне защитник выступал за «Ладью», в 55 матчах он набрал 12 (5+7) очков.

Кроме того, воспитанники «Лады» Глеб Банников, Максим Полевщиков, Кирилл Торопов, Вениамин Цитцер и Артем Якутов заключили с клубом первые профессиональные контракты сроком на 3 года. Все они в сезоне 2017/18 выступали за команду ЮХЛ «Лада-Веста».

Напомним, подготовку к новому сезону (в этом игровом году команда выступит в Высшей хоккейной лиге) тольяттинский клуб начнет 13 июля.

