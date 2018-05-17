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ХК «Лада» утвердил план подготовки к сезону в ВХЛ

12:52, 17.05.2018

«Лада» утвердила план предсезонной подготовки к регулярному чемпионату ВХЛ сезона 2018/19, сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

  • 13 июля «Лада» выходит из отпуска и собирается в Тольятти, где игроки пройдут медицинское обследование, после чего начнется тренировочный сбор.
  • С 20 июля по 1 августа команда будет готовиться к сезону в Беларуси. На этом этапе запланировано два контрольных матчах (о датах и соперниках будет сообщено дополнительно).
  • С 3 по 12 августа «Лада» продолжит подготовку в Тольятти.
  • С 13 по 18 августа команда примет участие в турнире в Санкт-Петербурге (соперники: «СКА-Нева», «Торпедо» У-К, «Нефтяник», «Звезда»).
  • С 20 августа до начала регулярного чемпионата «Лада» продолжит подготовку в Тольятти.
  • С 29 августа по 2 сентября состоится турнир «Кубок LADA» (соперники: «Дизель», ХК «Саров», ЦСК ВВС).
Вылет «Лады» из КХЛ в области считают большим ударом. СпортХоккей
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