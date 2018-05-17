ХК «Лада» утвердил план подготовки к сезону в ВХЛ
«Лада» утвердила план предсезонной подготовки к регулярному чемпионату ВХЛ сезона 2018/19, сообщает пресс-служба тольяттинской команды.
- 13 июля «Лада» выходит из отпуска и собирается в Тольятти, где игроки пройдут медицинское обследование, после чего начнется тренировочный сбор.
- С 20 июля по 1 августа команда будет готовиться к сезону в Беларуси. На этом этапе запланировано два контрольных матчах (о датах и соперниках будет сообщено дополнительно).
- С 3 по 12 августа «Лада» продолжит подготовку в Тольятти.
- С 13 по 18 августа команда примет участие в турнире в Санкт-Петербурге (соперники: «СКА-Нева», «Торпедо» У-К, «Нефтяник», «Звезда»).
- С 20 августа до начала регулярного чемпионата «Лада» продолжит подготовку в Тольятти.
- С 29 августа по 2 сентября состоится турнир «Кубок LADA» (соперники: «Дизель», ХК «Саров», ЦСК ВВС).
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